Magaly Medina: "Tengo que destripar a alguien por el ráting"

Magaly Medina se reencontró con Beto Ortiz en las instalaciones de Radio Capital y se pronunció sobre el bajón de ráting que experimentó su programa en su más reciente edición y sobre el repunte de su competidor directo, “Gisela, el gran show”.

Ortiz, precisamente uno de los invitados que tuvo en el referido programa, trajo a colación el tema diciéndole a Medina: “Cuando se trata de hacer programas de altura pasa lo que le pasó a Magaly el fin de semana”.

Entonces la pelirroja respondió "Después no me reclamen (...) Perdí por 0.45 décimas en el ráting. Claro, solo una batalla, no la guerra, pero igual es perder. Entonces la próxima tengo que destripar a alguien por el ráting".

Ortiz acotó recordando lo que pasó con su formato de “La máquina del millón”, que no tuvo el mismo éxito de sintonía que el criticado “El valor de la verdad”.

"Me pasa con 'La máquina del millón'. Es cultural, educa. ¿Si lo hacemos con famosos? Se me acaba de ocurrir. ¿Por qué tener doce puntos? Puedo tener 25 si invito a Magaly. Esa sería 'La máquina del billón'", dijo Ortiz.

Como se recuerda, “Magaly” tuvo en su más reciente programa un debate sobre homosexualidad entre Beto Ortiz y Phillip Butters. “Gisela, el gran show”, por su parte, tuvo un nuevo reencuentro televisivo de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez.