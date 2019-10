Tulio Loza, el comediante que en los años 80, enfundado en ‘Camotillo, el tinterillo’, criticaba duramente en señal abierta a los distintos regímenes del país, sigue dando vida a personajes frontales e inquisidores. Tras permanecer algunos años alejado de la televisión y luego de tocar varias puertas, encontró en Willax TV el espacio que necesitaba para mantenerse vigente.

Con más de 8 décadas de edad y cinco de carrera artística, el humorista nacional mantiene intacta esa capacidad de crear e improvisar. Dice que se conserva “joven” y “vital” gracias a su gran sentido del humor. Dejó atrás los rencores, se reconcilió con su hija Anita y actualmente lleva una relación cordial con su ex esposa Mirna Iriarte.

-En una coyuntura política como la nuestra, hace falta un personaje inquisidor como “Camotillo, el tinterillo”. ¿Has pensado traerlo de regreso?

Es uno de los personajes que más quiero volver a hacer, pero también uno de los que más problemas me ha traído, me metían preso a cada rato, me decían qué decir y qué no. A mí me botaron de este país por ‘Camotillo’, estuve como tres años en Argentina, donde hice siete películas. Pese a todo, me fue muy bien.





-¿Por qué crees que actualmente no hay ese tipo de humor político en televisión?

Porque ya no se apuesta por el humor, los canales prefieren hacer ‘realities’ que dañan a la juventud. Yo toqué las puertas de varios canales y el único que me abrió fue Willax TV, donde tengo un programa que se llama “Tulio, el candidato”. No es ‘Camotillo’, es Tulio Loza hablando de políticos desprestigiados. Los canales creen que soy un peligro social para ellos, porque soy de meter dedo.

-¿Qué opinas de los programas de humor que actualmente hay en TV?

Me gusta el trabajo de Jorge Benavides y de Carlos Álvarez, son estupendos imitadores.

-¿Sientes que los cholos están bien representados por la Paisana Jacinta y la Chola Chabuca?

Ellos caricaturizan el personaje andino, crean un estereotipo pésimo. Con ‘Nemesio Chupaca Porongo’ yo reivindicaba al cholo, lo defendía. Lancé un cholo positivo, ganador, sin complejos y orgulloso de sus raíces.

-Dijiste que no te llamaban de la TV porque no eres homosexual. ¿Mantienes esa postura?

Fue una broma, no soy homofóbico, tengo muchos amigos homosexuales y nunca he tenido problema con ellos.

-¿Cómo defines el momento de tu vida en el que te encuentras?

Estoy tranquilo, me río todos los días, hago lo que me gusta y llevo una vida sana. A mis casi 80 años, me enfermo muy poco, aunque esta semana tengo que hacerme un procedimiento médico llamado litotricia extracorporal, para eliminar unas piedras que tengo en los riñones.

-Tu divorcio con Mirna Iriarte se dio en medio de una gran polémica en la que también intervino tu hija Anita Loza. ¿Cómo te llevas actualmente con ellas?

No hay tiempo para los rencores. Mantengo una relación cordial con mi difunta esposa y a mi hija la tuve que recuperar, hemos vuelto a ser como antes. Nos vemos muy poco, pero sí hablamos por teléfono.

-¿Cómo te gustaría despedirte de los escenarios?

Como lo estoy haciendo: con honores. En Estados Unidos, donde hay mucho cholo con gran progreso, me aplauden de pie y me llaman ícono de la televisión.