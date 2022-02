La montaña de Colores o Vinicunca es una montaña ubicada en Cusco que en los últimos años se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas. Sus colores, que resaltan en el paisaje, son el resultado de una formación geológica acumulada a través del tiempo por la mezcla de elementos marinos, lacustres y fluviales.

El descubrimiento de sus colores es debido al derretimiento de los glaciares que cubrían antiguamente la montaña y que recibía nieve constantemente hasta inicios de la década de los noventas.

El Vinicunca se convirtió en un destino popular hace tan solo cinco años gracias a las personas que practicaban trekking y montañismo que al pasar por la zona quedaban maravillados por sus colores. Es así como en redes sociales se llegó a viralizar numerosas fotografías, generando que miles de personas planeen visitarlos.

La montaña de Colores o Vinicunca se localiza en la provincia de Quispicanchis en Cusco. (Foto: Shutterstock)

Recomendaciones

Es necesario que antes de subir a la montaña de Colores o Vinicunca, que tiene una altura de 5,200 metros, consideres las siguientes recomendaciones para evitar el temido ‘mal de altura’ que suele ser la principal complicación para muchos turistas.

1. Evita llevar exceso de peso. Lo recomendable es llevar un morral o bolso pequeño en el que puedas lleva lo necesario (agua, alcohol o algún dulce).

2. Viste con ropa abrigadora. No te confíes del sol, utiliza bloqueador y algo que cubra tu cabeza como gorros o sombreros. El calzado debe ser de trekking para evitar caídas y no olvides unos guantes para que no se congelen tus manos.

Vinicunca se encuentra a solo 100 km de la ciudad Cusco y es la 4ta montaña más alta de Perú (Foto: Shutterstock)

3. Visita la montaña unos días después de tu llegada a Cusco. Es mejor que te vayas aclimatando antes de visitar Vinicunca, así tu cuerpo estará preparado y no sufrirás de soroche.

4. Si es la primera vez que vas a visitar esta montaña es mejor que lo hagas con una agencia de turismo. De esta forma, tendrás un guía especializado que te acompañará en tu recorrido, te brindará información del lugar y sobre todo estará atento para auxiliarte en caso lo requieras.

La mayoría de los tours te cubren el transporte ida y vuelta, el guiado a la montaña y el desayuno/almuerzo buffet. Los precios varían entre 60 y 100 soles. Asegúrate de que sea una agencia formal que cuente con recomendaciones -en redes sociales o amigos- y te entregue boleta por su servicio.

5. Si quieres ver la montaña completamente despejada, tal y como aparece en las fotos de internet. Es recomendable visitarlo en la temporada seca -ente mayo y setiembre-.

6. Existen diferentes rutas, la primera que se utilizó fue la de Pitumarca que duraba de 6 a 8 horas ida y vuelta, pero era muy complicada porque requería de un buen estado físico. Hace un par de años, se habilitó un recorrido que sale desde Cusipata y que dura entre 3 y 4 horas ida y vuelta, convirtiéndose en la mejor opción si se quiere llegar a lo alto de la montaña.

Las laderas y cumbres del Vinicunca están teñidas por unas franjas de intensos tonos de fucsia, turquesa, lavanda y dorado. (Fotos: Dante Piaggio / Enviado especial).

7. Desde la ciudad de Cusco hasta Cusipata, el recorrido dura 2horas y media. En algunos casos los tours realizan algunas paradas antes de llegar para mostrarte algunos sitios turísticos que hay en el camino.

8. En caso quieras visitar la montaña, pero el recorrido de ascenso es muy cansado para ti, puedes utilizar el servicio de caballo o moto que tiene un costo promedio de 50 soles y te deja muy cerca de la cima.

9. Una vez arriba, te puedes encontrar con muchos turistas. Trata de guardar el distanciamiento necesario y espera para evitar aglomeraciones. Se suelen formar algunas colas en muchas zonas para tomar fotos. Ten paciencia y aguarda tu turno.

Esperamos que estas recomendaciones te sirvan si estás planeando tu próximo viaje a la montaña de Colores. ¡Buen viaje!

