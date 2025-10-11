¿Vacaciones en El Calafate? La guía más completa para disfrutar este destino en Argentina

Paisajes espectaculares, glaciares monumentales y navegaciones entre icebergs es lo que te espera en El Calafate, un destino fascinante de la Patagonia Argentina que es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, el tercer campo de hielo más grande del mundo después de la Antártida y Groenlandia. Y para que no te pierdas nada de este lugar espectacular, hemos preparado una guía con información clave que te permitirá disfrutar al 100% de este viaje.

A continuación respondemos las preguntas más frecuentes si deseas viajar a El Calafate:

1. ¿Cuál es la mejor época para viajar a El Calafate?

Ya arrancó la mejor temporada para viajar a El Calafate. Si bien este destino de la Patagonia argentina se puede visitar todo el año, entre quincena de septiembre y fines de abril esta tierra de glaciares ofrece un clima menos frío, con días más largos y perfecto para realizar caminatas, navegaciones y brindis con whisky y hielo glaciar.

Debes saber que en invierno la temperatura puede descender bajo los 15 grados. Lo que exige mayor abrigo y un itinerario con menos actividades al aire libre para disfrutar de tus vacaciones.

2. ¿Cómo llegar a El Calafate?

La mejor opción es volar en una aerolínea de bajo costo. Flybondi ofrece cuatro vuelos semanales desde Buenos Aires: los lunes, miércoles, viernes y domingos. Mi experiencia ha sido muy positiva. El avión sale temprano, lo que permite aprovechar la jornada de día completo y eso suma mucho al viaje. Hecho el check-in online y sin equipaje por entregar, solo ha tocado llegar al aeropuerto y esperar al embarque.

El vuelo demora tres horas en llegar a El Calafate. No hubo contratiempos y la tripulación fue muy atenta y cercana durante todo el viaje. Cabe indicar que por ser una aerolínea de bajo costo, no te brindan comida ni bebida gratis, pero no hubo problema porque el viaje es corto (y el pasaje cuesta mucho menos que en una aerolínea convencional).

3. ¿Qué documentos necesito para viajar?

Los peruanos no necesitamos visa para viajar a Argentina. Basta con presentar el pasaporte o DNI vigentes para ingresar al país. Lo que sí nos exigen es un seguro de viaje o una tarjeta de asistencia médica. No siempre la piden en el counter de la aerolínea o en migraciones, pero es requisito desde mediados de este año.

4. ¿Cuántos días se recomienda viajar a El Calafate?

Julieta Saita, secretaria de Turismo de la municipalidad de El Calafate, sugiere “un mínimo de 3 a 4 noches para poder visitar el Glaciar Perito Moreno, realizar alguna navegación y dedicar al menos un día a recorrer otros atractivos de la ciudad: actividades de 4x4, turismo de estancia, entre otros”.

5. ¿Cuál es el presupuesto mínimo necesario para viajar a El Calafate?

Según Saita, el gasto mínimo depende de la temporada y el tipo de alojamiento que elijas. Pero para tener una idea, se recomienda considerar un presupuesto desde US$250 por día y por persona. Este monto incluye el alojamiento, las comidas y las excursiones básicas.

Adicionalmente, considera que la entrada al Parque Nacional Los Glaciares para extranjeros tiene un precio de 45.000 pesos argentinos por persona (unos US$35). Los estudiantes universitarios, presentando su certificado de alumno regular, solo pagan 7.000 pesos argentinos (unos US$5), sin importar su país de origen.

6. ¿Dónde dormir en El Calafate?

A unos 15 minutos de la ciudad y frente al lago Argentino, se ubica el Xelena Hotels & Suites, uno de los hoteles más exclusivos de El Calafate. Opera desde hace 18 años, con cien habitaciones. Unas 30 totalmente nuevas y las 70 restantes recientemente remodeladas. Su diseño fusiona la arquitectura y el paisaje. “El material liviano que se usa en la construcción, los dobles vidrios de las ventanas así como la orientación de la misma, permite que el interior se mantenga a una temperatura óptima”, explica Ana Belén Sosa, jefe de recepción del hotel.

El desayuno buffet se sirve de seis a diez y media de la mañana en un salón desde donde cada mañana se puede ver el amanecer. Cuentan con un bar y un restaurante interior con mucho estilo. Además de una huerta que, junto con proveer a la cocina con verduras y frutas, se utiliza para elaborar cordero patagónico en las temporadas de primavera y verano. Otro de los espacios a destacar es la piscina temperada y cubierta por vidrios que ofrecen una de las postales más espectaculares de la Patagonia. Está junto al spa en el que se ofrecen masajes y terapias con ingredientes autóctonos.

7. ¿Qué ver en El Calafate?

El protagonista es el glaciar Perito Moreno, que se puede ver desde unas pasarelas panorámicas muy accesibles o una navegación. Yo hice todo con la agencia Azules Arte en Turismo que hace servicios privados de excelente calidad. También se puede caminar sobre el hielo azul del glaciar con la ayuda de crampones. Una experiencia que te acerca a lagunas, grietas y cuevas.

Es obligado separar un día completo para hacer la navegación Todo Glaciares que te acerca en un solo día a los glaciares Spegazzini, Upsala, Heim, Peineta y más. El itinerario incluye una parada en el refugio Spegazzini, ubicado frente al glaciar homónimo, donde es posible almorzar y pasar un par de horas en un entorno de paz.

Miguel Sallies, de Azules Arte en Turismo, recomienda visitar el Glaciarium, museo del Hielo Patagónico, un centro de interpretación donde exponen todo sobre este ecosistema y el impacto del cambio climático. La experiencia incluye una parada en el GlacioBar, un bar hecho de hielo en el que solo puedes estar un tiempo determinado para no congelarte.

De acuerdo con Destino Argentina, puedes aprovechar tu estadía en El Calafate para escaparte al Chaltén, la capital argentina del trekking en la que existen infinidad de senderos y la posibilidad de desconectarse de la rutina para reconectarse con la naturaleza. Hay excursiones de un día completo para caminar a la Laguna de los Tres desde donde se ve el Monte Fitz Roy.

8. ¿Dónde comer?

Todo viaje a El Calafate tiene que incluir una parada en Mako Fuegos y Vinos del chef Matías Villalba, considerado como el mejor restaurante de Argentina según Tripadvisor (Av. Libertador 1223). El chef propone una lista de platos de cocina contemporánea patagónica con una cava con más de 200 etiquetas de 40 bodegas de alta gama. Además de menú degustación sirven lomo de guanaco, trucha salmonada de la Patagonia y otras delicias.

Melina Sallies, de Azules Arte en Turismo, nos recomienda comer en Mi Viejo, un restaurante especializado en parrilla de cordero patagónico. Donde también puedes animarte a probar salchicha de guanaco (Av. Libertador 1111). Otro de sus favoritos es La Tablita, que funciona desde 1968, tiene huerta propia y un menú que incluye bifes, milanesas de res y pastas (Cnel. Rosales 28). Un buen lugar para saborear un cordero al asador, cocido lentamente por entre 4 y 5 horas, o unas pastas caseras es Casimiro Biguá (Av. Libertador 993).

La Zaina es un emblema de El Calafate y el único libre de gluten. En su carta destacan las mollejas, el tartar de guanaco, así como el cordero patagónico en dos cocciones y los ravioles de cordero (Gobernador Gregores 1057). Sobre la calle Libertador encuentras a Pura Vida, un restaurante destacado en los premios Travellers Choice Award de Tripadvisor. Además de cazuelas y cordero ofrecen platos vegetarianos y opciones veganas.

Por su parte, la secretaria de Turismo de El Calafate recomienda disfrutar de la alta gama de productos que ofrece la localidad como el licor de Calafate, chocolates artesanales y dulces de corinto, rosa mosqueta, frambuesa o ruibarbo.

Si eres amante del chocolate o quieres llevarte este producto emblema de la Patagonia Argentina, acércate al local de Moala Chocolates (Av. del Libertador 975). En mi viaje, conocí en primera persona cómo se elabora cada tableta, bombón y trufa de forma artesanal. Hay infinidad de sabores de relleno como rosa mosqueta, frambuesa, dulce de leche o pistacho.

9. ¿Cómo vestirse en El Calafate?

Es básico vestir estilo cebolla, es decir en capas, porque el clima es cambiante y en interiores la temperatura es alta por la calefacción. La primera capa debe ser térmica. La segunda tiene que generar calor por lo que son muy útiles las prendas de polar. Para la tercera capa opta por una casaca impermeable. Guantes, gorro de lana y bufanda son recomendables para estar fuera de la embarcación durante las navegaciones y en las noches.

Lleva calzado cerrado como zapatillas. Solo se requieren zapatos de trekking si vas a realizar caminatas en el glaciar y los senderos de la zona o El Chaltén. Lentes de sol con filtro UV, gorra y bloqueador son indispensables. Adicionalmente, prepara una mochila para depositar la ropa que no uses durante las excursiones y un tomatodo.

10. ¿Cuándo es la temporada alta?

Para Saita es fundamental reservar el alojamiento y las excursiones con anticipación, sobre todo durante la temporada alta que va de septiembre a abril.