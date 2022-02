Esta ganadora del Oscar que ya se convirtió en un clásico es una que no te puedes perder (a propósito de su similar "West Side Story"). Si aún no la has visto, "La La Land" es un romántico musical que narra la historia de Mia (Emma Stone), una joven camarera que sueña con ser una gran actriz y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que se gana la vida tocando en bares. Ambos se enamorarán profundamente, aunque su ambición por convertirse en estrellas en sus carreras artísticas amenace con separarlos. Puedes verla en Movistar+, Apple TV. (Foto: Instagram: @lalaland)