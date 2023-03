Después de cinco años juntos, una de las parejas más queridas de Hollywood tomó un paso más adelante en su relación. La noticia se volvió viral en las redes, después que algunos medios estadounidenses vieron a la modelo Barbara Palvin usando un anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo, en el Festival de Cine Mammoth.

El actor Dylan Sprouse, conocido por su papel de Zack Martin en la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción de Disney Channel, y la modelo Barbara Palvin están comprometidos. La noticia, confirmada por una fuente cercana a la pareja, al programa de televisión americano Entertainment Tonight mencionó que ambos han estado enseñando el anillo y están muy contentos, “siempre se muestran muy enamorados, pero están más felices que de costumbre. Están deseando empezar este nuevo capítulo juntos”, comentó.

Cómo empezó la relación de Dylan Sprouse y Barbara.

La pareja se conoció en una fiesta en 2017 y se hicieron novios después de un año. En una entrevista a la revista W Magazine, el actor de 30 años comentó que luego del evento, la modelo de 29 años lo empezó a seguir en Instagram. Dylan Sprouse, no tardó en enviar un mensaje “Oye, no sé cuánto tiempo estás en Nueva York pero deberíamos quedar si quieres, aquí tienes mi teléfono”, le dijo. El actor también confirmó que Barbara no le respondió durante seis meses. En otra ocasión, la modelo húngara dijo que no se sentía preparada en este momento, “en el fondo, tal vez sabía que podía ser algo más”, mencionó.

Luego de seis meses de empezar la relación, la pareja decidió dar un paso más en sus vidas y se fueron a vivir juntos. Además, en el 2020 el actor confesó en una entrevista que ambos estaban pasando la cuarentena juntos, y que descubrieron ser muy compatibles. Aparentemente lo que podría ser un desastre se convirtió en un cuento de hadas. “Somos super compatibles [...] sabemos cuándo darnos espacio, cuándo el otro necesita algo. Nuestra relación está más fuerte que nunca”, contó Dylan Sprouse en una entrevista con el programa televisivo Entertainment Tonight en 2020.

Hasta el momento ninguno de los dos han confirmado la noticia. Sin embargo, muchos fans ya empezaron a felicitarlos por la novedad. Durante estos años, la pareja siempre ha demostrado mucho amor y momentos de felicidad. Tanto Dylan como Barbara siempre han compartido fotos románticas y divertidas a través de sus redes sociales, además, los dos comparten muchos hobbies, como por ejemplo viajar.

La carrera de Barbara Palvin y Dylan Sprouse

Barbara Palvin es una modelo y actriz húngara, conocida por su carrera en los desfiles de Victoria ‘s Secret y portadas de diversas revistas de moda. Su debut como modelo fue en 2010, cuando desfiló para Prada en la Semana de la Moda de Milán. A lo largo de su carrera ha trabajado para renombradas marcas como Giorgio Armani, Chanel y Karl Lagerfeld. La modelo trabajó durante dos temporadas en Asia y luego se fue a vivir a Nueva York. Además Barbara también es activista de la de ‘positividad’ corporal y ha colaborado con la marca Armani para proveer agua limpia a zonas contaminadas.

Por otro lado, el gemelo de Cole Sprouse, debutó en 1993 en la televisión estadounidense. Junto a su hermano, Dylan Sprouse se volvió conocido por su papel en la serie de Disney Channel " Zack y Cody: Gemelos en Acción”. Anteriormente los hermanos también tuvieron participaciones importantes en la serie Friends y Un papá genial. En 2015, Dylan se graduó en la carrera de diseño de videojuegos en la Universidad de Nueva York y luego abrió su propio negocio, “All-Wise Meadery” en Brooklyn.