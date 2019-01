El icónico look de Julia Roberts en los Globos de Oro

Julia Roberts ha regresado a la alfombra roja de los Globos de Oro con un look que trae reminiscencias de los años noventa. Con un estilismo que parece sacado de cuento de hadas, pero sin perder la fuerza de una mujer decidida; el diseño de la británica Stella McCartney ha hecho que la actriz se sume a más de un listado de las mejor vestidas de la noche.

El look de Julia Roberts estuvo conformado por un pantalón de satén negro con corte pitillo, acompañado por lo que sería un 'semivestido' de tul color nude con escote asimétrico. Una tenida que, para muchos, hizo recordar al look de Emma Stone en los Globos de Oro del 2015, con un conjunto de Lanvin.

Pero no es la primera vez que Roberts se presenta en los Globos de Oro con un look que evoca el espíritu 'tomboy', ya que en el año 1990 la actriz sorprendió llevando un look masculino, un traje sastre oversized de la firma Giorgio Armani.

No quedando satisfecha, al año siguiente probó también con una tenida de toques boyish, conformada por un traje de chaqueta + mini falda con estampado de raya diplomática. Además, con este original atuendo, Julia Roberts recibiría el galardón a Mejor Actriz por su papel en 'Pretty Women', una de sus películas más icónicas.



Y para ti, ¿cuál es el mejor look 'power suit' de Julia Roberts hasta el momento?