Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horóscopo de HOY, domingo 12 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: expresará sentimientos profundos y será una revelación para alguien especial de su entorno. Salud: aumentará su vigor. Sorpresa: cita inesperada.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: una actitud obstinada no hará bien frente a reclamos de su pareja y causará cierta tensión. Salud: una dolencia se disipa. Sorpresa: evitará un alejamiento.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: liberará sentimientos retenidos para recuperar momentos románticos que se han ido. Salud: una molestia se aliviará. Sorpresa: sucederá lo que rechaza.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: una discusión le causará más inquietud de lo habitual, pero reconocerá que es importante. Salud: los excesos serán controlados. Sorpresa: experiencia emocionante.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: se avecina el momento en que debe considerar una nueva etapa para la relación y formular planes. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: mensaje ambiguo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: la timidez será una traba si desea avanzar en una nueva relación y su encanto será elogiado. Salud: su bienestar será renovado. Sorpresa: una meta será lograda.
LIBRA (setiembre 23-octubre 22)
Amor: surgirán reproches más por capricho que por motivos reales, pero la armonía se salvará. Salud: nervios alterados se calmarán. Sorpresa: un viaje se concretará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su encanto brillará y en la pareja crecerá la calidez y si busca buena compañía, la tendrá. Salud: dolor de espalda cederá. Sorpresa: se cumple un viejo anhelo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: su simpatía alegrará el entorno y será bien agasajado por la persona que más le interesa. Salud: molestias en la piel se alivian. Sorpresa: una propuesta se renueva.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: reiterar reproches en la pareja no será buena idea; alguien podría tomar distancia. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: experiencia hipnótica.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: regalos, agasajos y buenos momentos en la pareja fortalecerán el romance comprometido. Salud: caminar más hará bien. Sorpresa: inesperado desencanto.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: por alguna actitud crecerá la distancia. Recuperará la relación, si reconoce errores. Salud: eludir a la gente demandante. Sorpresa: encuentro mágico.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESUELTA Y ALGO ATROPELLADA, PERO TOMA MUCHAS PREVISIONES PARA GASTAR.
- Carlos Galiano: "No tengo ambiciones en ser una estrella"
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Agua Marina ofrecerá concierto en San Valentín: Artistas invitados y costo de las entradas