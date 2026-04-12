Horóscopo de HOY, domingo 12 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: expresará sentimientos profundos y será una revelación para alguien especial de su entorno. Salud: aumentará su vigor. Sorpresa: cita inesperada.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: una actitud obstinada no hará bien frente a reclamos de su pareja y causará cierta tensión. Salud: una dolencia se disipa. Sorpresa: evitará un alejamiento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: liberará sentimientos retenidos para recuperar momentos románticos que se han ido. Salud: una molestia se aliviará. Sorpresa: sucederá lo que rechaza.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: una discusión le causará más inquietud de lo habitual, pero reconocerá que es importante. Salud: los excesos serán controlados. Sorpresa: experiencia emocionante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: se avecina el momento en que debe considerar una nueva etapa para la relación y formular planes. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: mensaje ambiguo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la timidez será una traba si desea avanzar en una nueva relación y su encanto será elogiado. Salud: su bienestar será renovado. Sorpresa: una meta será lograda.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Amor: surgirán reproches más por capricho que por motivos reales, pero la armonía se salvará. Salud: nervios alterados se calmarán. Sorpresa: un viaje se concretará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su encanto brillará y en la pareja crecerá la calidez y si busca buena compañía, la tendrá. Salud: dolor de espalda cederá. Sorpresa: se cumple un viejo anhelo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: su simpatía alegrará el entorno y será bien agasajado por la persona que más le interesa. Salud: molestias en la piel se alivian. Sorpresa: una propuesta se renueva.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: reiterar reproches en la pareja no será buena idea; alguien podría tomar distancia. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: experiencia hipnótica.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: regalos, agasajos y buenos momentos en la pareja fortalecerán el romance comprometido. Salud: caminar más hará bien. Sorpresa: inesperado desencanto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: por alguna actitud crecerá la distancia. Recuperará la relación, si reconoce errores. Salud: eludir a la gente demandante. Sorpresa: encuentro mágico.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESUELTA Y ALGO ATROPELLADA, PERO TOMA MUCHAS PREVISIONES PARA GASTAR.