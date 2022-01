El 21 de diciembre, Brownie dejó de ser la mascota de la familia Boric Font para convertirse en el ‘primer perro de Chile’. Y es que a los pocos días de que se diera a conocer el resultado de las elecciones presidenciales, el perro lanzó sus perfiles oficiales en Instagram y en Twitter, cuentas en las que hoy cosecha más de 300 mil seguidores.

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino por todas las mascotas de Chile. ¡Guau!”, fue el primer mensaje que publicó en las redes sociales.

Según Chilevisión, Brownie fue adoptado a los 45 días de nacido. Desde hace seis años, vive con la familia Boric Font. (Foto: @brownie_presidencial)

A través de estas plataformas, Brownie busca generar conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas, así como el cuidado y respeto que merecen todos los animales. Por ejemplo, a vísperas de Año Nuevo, se pronunció sobre el uso de la pirotecnia.

“(...)Acá en Punta Arenas ya no hay fuegos artificiales desde hace 3 años, pero me pone triste que en otras comunas del país esto siga siendo una realidad, espero que los demás municipios recapaciten permanentemente sobre lo perjudicial que es para nosotros y para las personas dentro del espectro autista el uso de pirotecnia”, escribió en Twitter.

A través de redes sociales, Brownie resaltó que las mascotas no son regalos de Navidad. "Incorporarnos en sus familias es una decisión que debe ser tomada con total seriedad, proyección y responsabilidad", escribió en Instagram. (Foto: @brownie_presidencial)

En los últimos días, además, emprendió una cruzada a favor del trilostano, fármaco eficaz para tratar el cushing canino, que había sido retirado por el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, según una denuncia del médico veterinario Erwin Flores.

A través del hashtag #NoMeDejesSinTrilostano y una petición de firmas online en Change,org, el ISP suspendió la prohibición de elaboración de medicamentos a base de trilostano, tras haber “oído a diferentes actores que han manifestado su preocupación por la inaccesibilidad a tratamientos que esta medida podría generar en sus animales de compañía”.

Estoy muy contento ya que el @ispch tomó la decisión de suspender la prohibición de Trilostano y se comprometió a realizar un trabajo en conjunto con el SAG y @colmevetchile. Gracias por haber apoyado a las mascotas que tanto necesitan este medicamento para vivir 🐾🐶 woof woof!! pic.twitter.com/gQy1CUQLjS — Brownie Boric Font (@BrownieBoric) December 30, 2021

No hay duda de que, gracias a las cuentas de @brownieBoric y @brownie_presidencial, se podrá difundir noticias que, a corto, mediano y largo plazo, beneficien a las mascotas de Chile, y que sirvan como ejemplo para el resto de Latinoamérica.

#AdoptaNoCompres

Tomás Boric Font vive con Brownie en Punta Arenas y es el responsable de cuidar al can día a día. (Foto: Instagram @tomasboric)

Una de las cruzadas más grandes que Brownie busca hacer en las redes sociales es difundir la importancia de la adopción de mascotas. Y es que hace seis años, él llegó a la vida de la familia Boric Font a través de un anuncio de Internet.

Tomás, hermano menor del recién electo presidente de Chile, encontró el post de una señora que estaba dando cachorros en adopción: él y su familia querían adoptar a un nuevo perro tras la muerte de la mascota que los había acompañado por casi una década.

En la región de Magallanes, Brownie puede corre y juega con total libertad. (Foto: Instagram @tomasboric)

Al conocer a los cachorros, vio que uno de ellos tenía un problema en la patita trasera. Y ese fue el motivo por el que adoptó. La familia lo bautizó como ‘Brownie’ por lo mucho que disfrutan esos postres y así empezó la historia del can más famoso de Chile.

Desde hace seis años, el perro de la familia Boric Font vive en Magallanes, una región que se caracteriza por frías temperaturas. Y, según ha dejado claro, en sus redes sociales, no planea mudarse a Santiago y menos a La Moneda.

Gabriel Boric, el mandatorio más joven en la historia de Chile, asumirá su cargo el próximo 11 de marzo. (Foto: @brownie_presidencial)

“Brownie está acostumbrado al frío y duerme en una casa ubicada en el patio que está acondicionada para contrarrestar los embates del clima. Cuando hace demasiado frío, pasa las noches al interior de la casa”, revela Teletrece de Chile.

Por eso, el can ha anunciado que su trabajo se realizará desde las “tierras del sur”.

“Al @gabrielboric lo veré cada vez que venga a visitarnos, pero les prometo qué haré todo lo que esté a mi alcance para poder difundir información y gestionar las ayudas que sean necesarias, aprovechando este rol como Primer Perro de la República”, declaró en redes.

Perros presidenciales

Joe Biden junto a sus perros Champ y Major en la Casa Blanca. (Foto: Casa Blanca)

Brownie no es el único perro de un presidente que ha cosechado admiradores. En enero de 2021, ‘Major’ se convirtió en el primer perro rescatado en llegar a la Casa Blanca tras haber sido adoptado por Joe Biden y su familia en el 2018.

Aunque el can ya no vive junto a la familia presidencial, su llegada a Washington permitió generar consciencia sobre la importancia de la adopción en los Estados Unidos.

Joe y Jill Biden se mudaron a la Casa Blanca con dos perros, dos pastores alemanes. En junio pasado anunciaron en Twitter la muerte del mayor, Champ, a los 13 años. (Foto: Twitter @POTUS)

Un perro que también cosecha seguidores y fama en Latinoamérica es Dylan Fernández, el collie de la ‘Casa Rosada’. A través de su cuenta en Instagram, @dylanferdezok, comparte su día a día al lado del mandatario presidencial de Argentina, Alberto Fernández.

De hecho, hace unos días, tuvo una “conversación” con Brownie, en la que ambos dejaron en claro que van a trabajar por el bien de los animales.