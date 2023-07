¡Ya no necesitas dejar a tu mascota en casa estas Fiestas Patrias! Felizmente, cada vez hay más alternativas pet friendly para salir de la rutina con tu engreído.

Más allá de la opción que elijas, recuerda tener a tu mascota con una correa y una placa de identificación para asegurarte de que todo el paseo será lo más seguro posible para tu hijo de ‘cuatro patas’.

1. Una mañana en el Circuito Mágico del Agua (Cercado de Lima)





(Foto: Facebook Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva)

¿Qué tal un poco de aire fresco para salir de la rutina con tu engreído? Recuerda que, de lunes a domingo, de 5 a.m. a 11a.m., todos los perros son bienvenidos en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

Solo necesitas llevar a tu mascota con su correa, y asegurarte de recoger sus heces durante todo el paseo.

2. Un paseo por el Parque Bicentenario (Miraflores)





(Foto: Municipalidad de Miraflores)

Si lo que quieres es realizar una gran caminata con tu mascota, en el Parque Bicentenario de Miraflores ambos podrán hacerlo.

Este espacio es considerado uno de los nuevos pulmones de Lima, ya que está completamente rodeado de árboles, plantas y flores. Pueden visitarlo de 6 a.m. a 9 p.m. y disfrutar de su espectacular vista al mar.

3. Un tour pet friendly por Callao Monumental (Callao)





(Foto: Facebook Pibe Tours - Turismo Pet Friendly)

¿Quién dice que las mascotas no pueden ser parte de un tour? Si aún no has explorado las calles de Callao Monumental, ahora es tu oportunidad de hacerlo junto a otros pet lovers.

Haz tu reserva con Pibe Tours, empresa especializada en turismo pet friendly, y sal de la rutina con tu engreído: wa.link/xb15oj.

4. Full day en la Fortaleza del Real Felipe (Callao)





(Foto: Facebook Pibe Tours)

La Fortaleza del Real Felipe, ubicada en el Callao, es una de las edificaciones militares más importantes del siglo XVIII y, si aún no la conoces, ya puedes visitarla con tu hijo de ‘cuatro patas’.

Realiza tu reserva con Pibe Tours, y conócela junto a otros dueños de mascotas: wa.link/xb15oj.

5. Una tarde en el Parque de la Amistad (Surco)





(Foto: Instagram @leo_elbichoncito)

¡Una gran noticia para todos los pet lovers! A partir de este año, el Parque de la Amistad, en Surco abrió sus puertas para recibir a todos los perros (el uso de correa es obligatorio durante todo el paseo).

En tu visita, no solo encontrarás varios locales en donde puedes comer con tu mascota, sino también bebederos de agua y dispensadores de bolsas para recoger sus heces. Sin lugar a dudas, un gran espacio pet friendly.

Afíliate a www.wuf.pe/clubwuf y obtén descuentos exclusivos en cientos de productos y servicios para mascotas, incluyendo hoteles para salir de la ciudad con tu Wuf.