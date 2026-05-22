WUF: Alianzas de ayuda y RSE con WUF

Propósito social como motor de valor empresarial

En el actual entorno empresarial de Lima, el éxito de una compañía ya no se mide únicamente por sus resultados financieros, sino por su capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad. Los consumidores y colaboradores de hoy exigen marcas más conscientes y activas, transformando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en un pilar indispensable para la competitividad. En este escenario, WUF se consolida como el aliado estratégico ideal para el sector corporativo, ofreciendo una plataforma transparente, eficiente y de alto impacto emocional. A través de alianzas diseñadas a la medida, la ONG facilita a las empresas la estructuración de iniciativas de RSE que no solo responden a las demandas del mercado actual, sino que canalizan ayuda real y sostenible hacia las comunidades de animales vulnerables.

Alianzas con propósito

La integración de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la estrategia corporativa genera un retorno de valor invaluable que impacta tanto fuera como dentro de la organización. A nivel externo, el mercado actual —liderado por las generaciones millennial y centennial— demuestra una clara preferencia y fidelidad hacia las marcas que asumen una postura activa frente a las problemáticas sociales, premiando comercialmente a aquellas empresas que respaldan de manera genuina causas como el rescate y el bienestar animal. Por otro lado, el impacto interno es igualmente potente: involucrarse en iniciativas solidarias fortalece el clima laboral y eleva el orgullo de pertenencia de los colaboradores. Saber que su lugar de trabajo trasciende los objetivos comerciales para generar un cambio real en el entorno fomenta un equipo más motivado, comprometido y alineado con los valores de la compañía.

Transformando equipos a través de la ayuda animal

La propuesta de valor de WUF transforma la teoría de la Responsabilidad Social Empresarial en una experiencia completamente vivencial, memorable y transformadora a través de sus jornadas de ayuda corporativa. Diseñadas estratégicamente para realizarse durante la semana laboral, estas visitas permiten a las empresas retirar a sus equipos de la rutina de la oficina tradicional para sumergirlos de cerca en la realidad y el día a día de los albergues afiliados. La jornada inicia con un cálido recibimiento por parte del equipo de WUF, dando paso a un recorrido guiado por las instalaciones del albergue donde los colaboradores tienen la oportunidad única de conocer de primera mano las conmovedoras historias de resiliencia de los perros rescatados, comprendiendo a fondo el origen y la importancia del soporte que están por brindar.

Tras este proceso de sensibilización, el equipo corporativo se integra activamente en dinámicas esenciales para el bienestar físico y emocional de los animales. Actividades como encargarse de pasear a los perros en áreas seguras aledañas, compartir sesiones de juego esenciales para la socialización de los wufs, dar de comer de manera ordenada a la comunidad del refugio y realizar la entrega formal de las donaciones gestionadas por la compañía. Estas actividades compartidas no solo enriquecen la vida de los wufs, sino que funcionan como una potente herramienta de teambuilding corporativo; una experiencia fuera de lo común que consolida la empatía mutua, rompe barreras de comunicación interna y une al talento humano bajo un propósito profundamente humano y solidario que perdura en la cultura de la empresa.

Colaboradores de Samsung compartiendo una jornada de conexión y socialización con los wufs, como parte de su alianza de ayuda

Colaboradores de Subaru Perú compartiendo una jornada de recreación y entrega de donaciones al albergue, alineando el ADN pet-friendly de la marca automotriz con la labor social de WUF.

¿Cómo sumar a tu empresa con WUF?

Llevar la cultura de responsabilidad social y bienestar animal al siguiente nivel es una oportunidad estratégica al alcance de cualquier organización. WUF invita a las medianas y grandes empresas a co-diseñar planes de voluntariado y alianzas B2B corporativas que se adapten a los objetivos internos de cada institución y generen un cambio real en la vida de cientos de animales rescatados. Los líderes de gestión de talento, directores de RSE o gerentes de marketing interesados en transformar su clima laboral e impulsar su posicionamiento de marca a través de estas jornadas vivenciales, pueden solicitar información detallada sobre los requisitos y fechas disponibles ingresando a la plataforma oficial en https://www.wuf.pe/nosotroso coordinar una propuesta personalizada escribiendo directamente al correo electrónico de alianzas de ayuda: equipo@wuf.pe