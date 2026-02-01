WUF & Amor y Rescate: una alianza que transforma abandono en segundas oportunidades

“La necesidad de tener un lugar donde resguardar a los perros rescatados fue lo que nos impulsó a dar el siguiente paso”, afirma Evelyn Perea, presidenta de la asociación Albergue Amor y Rescate. La iniciativa nació ante la urgencia de ofrecer un espacio amplio donde los perros pudieran rehabilitarse física y emocionalmente antes de encontrar una familia. Actualmente, el albergue tiene hasta 50 perros bajo su cuidado.

Un proceso donde reina la paciencia

Cada rescate inicia con una evaluación veterinaria inmediata. “Cuando encontramos un perro en un caso extremo, lo primero que hacemos es llevarlo a un veterinario de confianza. Muchos deben quedarse internados para recibir medicación y permanecer en observación”, explica Perea.

Tras superar la etapa crítica, los perros ingresan al albergue, pero no se integran de inmediato con los demás. Pasan primero por un área de cuarentena —a la que llaman “zona restringida”— donde se monitorea su salud y comportamiento para evitar contagios y facilitar su adaptación. Luego de completar tratamientos, vacunas y evaluación conductual, se integran progresivamente con el resto del grupo.

Es entonces cuando comienza el camino hacia la adopción. En esta etapa, el albergue realiza sesiones fotográficas o coordina con WUF para la difusión en su plataforma, ampliando así las posibilidades de que cada perro encuentre un hogar definitivo.

Molly: una historia que marcó el alma

Entre los muchos casos que han pasado por el albergue, uno dejó una huella profunda: Molly. Fue rescatada en un descampado de Chorrillos, donde vivía amarrada en medio de un basural. Presentaba heridas, problemas severos en la piel y señales evidentes de abuso.

“La encontramos llorando constantemente. Había sufrido golpes, enfermedades y abuso. No era dócil, estaba llena de miedo”, recuerda Perea. Tras recibir tratamiento veterinario y semanas de rehabilitación, Molly comenzó a adaptarse poco a poco.

Algunas miradas cuentan historias de dolor… y también de resiliencia.

Milagrosamente, una familia decidió adoptarla conociendo su historia y su carácter desconfiado. Con ellos, Molly logró abrir su corazón. Sin embargo, tras la separación de la pareja adoptante, regresó al albergue. Años después, ya anciana y enferma, falleció rodeada del cariño de quienes nunca dejaron de cuidarla. “Son historias que duelen, pero también nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos”, concluye Evelyn.

El poder de una segunda oportunidad puede cambiarlo todo.

La motivación: ver el cambio en sus ojos

En medio de los desafíos, lo que sostiene al equipo es la transformación visible en cada perro. “Lo que nos motiva es ver el cambio: esa carita que llega marcada por el sufrimiento y que poco a poco se transforma en felicidad”, afirma Evelyn Perea. “Sacarlos de ese mundo de dolor y darles la posibilidad de un final feliz es nuestra mayor recompensa”, confirma Perea.

En cada mirada que vuelve a iluminarse se refleja el verdadero sentido del rescate: no solo salvar una vida, sino acompañarla hasta que vuelva a confiar, a jugar y a sentir que el mundo también puede ser un lugar seguro.

Una alianza que cambió la historia

La relación con WUF comenzó en 2019 y marcó un antes y un después para el albergue. “Nos cambió la vida. Teníamos perros que no lograban ser adoptados y gracias a la plataforma de WUF encontraron familia”, señala la presidenta.

Además de impulsar adopciones, WUF brinda apoyo constante con donaciones de alimento, medicinas y productos esenciales. “Cuando no tenemos alimento, WUF está ahí para salvar el día”, afirma Evelyn. “Siempre tenemos su respaldo”.

El impacto es tangible en la calidad de vida de los perros: mejor nutrición, tratamientos médicos oportunos y mayores oportunidades de adopción. “Impacta de muchas maneras: les da una segunda oportunidad para ser amados, nos mantiene motivadas y nos hace sentir que no estamos solas”, agrega.

Un llamado a adoptar y transformar vidas

Para quienes están considerando adoptar, el mensaje es claro y directo. “Van a cambiar su vida. Si quieren despertar esa sensibilidad en el corazón, adopten”, enfatiza Evelyn Perea. “Tal vez no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar la vida de un perro”.

En esa misión compartida, la alianza entre WUF y Albergue Amor y Rescate demuestra que cuando el compromiso se une al amor, el abandono puede transformarse en esperanza y las segundas oportunidades se vuelven realidad.