WUF: Ayuda que une. Visita un albergue y celebra un momento único









El sentimiento de volver a vernos

En WUF sabemos que el amor a distancia es increíble, pero nada supera el momento en que un padrino y un Wuf se ven a los ojos.

Más allá del apoyo, la conexión se vuelve real. En nuestras visitas solidarias, los padrinos tienen la oportunidad de vivir momentos inolvidables junto a los wufs

Cronograma de una mañana con propósito

Empezaremos la jornada con una bienvenida excepcional. El equipo de WUF, junto a los encargados del albergue, nos recibirá para darnos una introducción sobre la labor diaria y presentarnos a los protagonistas del día. Será el momento perfecto para romper el hielo y recibir los primeros lengüetazos de agradecimiento.

Luego, pasaremos a la acción con nuestra ruta de paseo y juegos. En una salida controlada y segura, los Wufs podrán estirar las patas, correr y jugar en libertad. Esta actividad es clave para su socialización y nos permite conectar con su energía única mientras disfrutan del aire libre.

Pero no todo será para los Wufs; también hemos preparado divertidos juegos y dinámicas para los padrinos, diseñados para fortalecer nuestra comunidad y compartir anécdotas entre quienes compartimos esta misma pasión. Para cerrar esta mañana inolvidable con broche de oro, tendremos una entrega de premios especiales como símbolo de gratitud por tu compromiso constante.

Prepárate para la aventura: El kit del buen Padrino

Para que disfrutes al máximo cada minuto con los Wufs, te recomendamos venir con un outfit perruno: ropa cómoda, zapatillas de buena tracción y prendas que no temas ensuciar un poco. No olvides traer bloqueador solar y agua para mantenerte hidratado durante las actividades bajo el sol. Pero, sobre todo, ven cargado de energía positiva; los perritos son expertos en leer emociones y tu entusiasmo será el mejor motor para que ellos también tengan un día inolvidable.

El encuentro con un Wuf requiere el kit ideal: ropa que aguante los juegos, zapatillas de buena tracción para las caminatas y, por supuesto, bloqueador y agua para mantener la energía al máximo bajo el sol. (Imagen generada por IA)

¡Tu presencia es su mejor regalo!

Estamos felices de reencontrarnos para transformar el día de nuestros Wufs. Como los cupos son limitados para garantizar su bienestar, te invitamos a confirmar tu asistencia pronto. Sabemos que muchos de nuestros albergues están en zonas alejadas, pero esta vez aseguramos las distancias gracias al apoyo de Triny Rental. Su colaboración con el alquiler de vehículos nos permite llegar cómodos y seguros al encuentro, para que nuestra única prioridad sea brindarles todo el afecto y atención que merecen.

¡Tu apoyo puede cambiar vidas! Únete hoy mismo al programa Apadrina en Wuf ingresando https://www.wuf.pe/clubwuf. Si tienes dudas o prefieres ayuda personalizada, contacta al equipo vía WhatsApp al +51 915 169 875. ¡Cada gesto cuenta!