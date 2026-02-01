WUF celebra el Día Mundial de Amar a tu Mascota

El impacto real de amar a una mascota

Diversos estudios respaldan lo que quienes convivimos con un perro o gato ya sabemos: su compañía transforma vidas. Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), convivir con mascotas puede ayudar a disminuir el estrés, la presión arterial y los niveles de colesterol, además de fomentar la actividad física y reducir la sensación de soledad.

Por su parte, la American Heart Association ha señalado que tener un perro está asociado con mayores niveles de actividad física y podría contribuir a una mejor salud cardiovascular.

Amar a tu mascota, entonces, no es solo una expresión emocional: también tiene efectos positivos en la salud física y mental de las personas.

Amar también es adoptar y dar segundas oportunidades

En Perú, miles de perros y gatos esperan una familia. El Día Mundial de Amar a tu Mascota es también una invitación a mirar hacia aquellos animales que aún no tienen un hogar.

Adoptar significa cambiar dos destinos: el del animal rescatado y el de la persona o familia que decide abrirle las puertas de su vida. Es un acto de responsabilidad que implica compromiso, cuidados veterinarios, alimentación adecuada, esterilización y, sobre todo, amor constante.

En WUF creemos que cada historia de adopción es una historia de amor que merece ser contada. Apoyamos y difundimos casos de perros y gatos que esperan una segunda oportunidad, conectando familias con compañeros de vida que transforman hogares.

Cada encuentro puede convertirse en el inicio de una nueva historia compartida. (Imagen generada por IA)

Pequeñas acciones, grandes demostraciones de amor

Este 20 de febrero puede ser la excusa perfecta para:

Programar un chequeo veterinario preventivo.

Actualizar su calendario de vacunas y desparasitación.

Dedicar tiempo de calidad: paseos, juegos o enriquecimiento ambiental.

Revisar su alimentación y bienestar emocional.

Considerar la adopción responsable si estás listo para sumar un nuevo integrante a tu familia.

Porque amar a tu mascota no es solo celebrar un día, sino acompañarla todos los días de su vida.

Si estás listo para dar amor, conoce al amor de tu vida

En WUF apoyamos las historias de amor que empiezan con una adopción. Si sientes que tu hogar tiene espacio para un nuevo mejor amigo, visita www.wuf.pe/adoptawuf y descubre a los perros y gatos que esperan una familia.

Tal vez el amor de tu vida tenga cuatro patas, una cola que no deja de moverse y esté esperando por ti.