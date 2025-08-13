La limpieza de los parques y la tenencia responsable de mascotas dieron un paso importante en Pachacamac. A través de la gestión del área de Ayuda de WUF y con el apoyo de la empresa Circular, se hizo posible la entrega de 3 Puficanes (tachos para depositar excrementos de perros). Estos recipientes, elaborados con material reciclado, buscan no solo facilitar el cuidado de los espacios públicos, sino también inspirar a la comunidad a adoptar hábitos responsables con sus mascotas.

La ceremonia de entrega contó con la participación de José Carlos Franco y Otto Francisco Rizo Patron Malatesta, fundadores de Circular. Sebastián De los Santos, Líder de Ayuda de WUF; la junta directiva de Pachacámac y vecinos de la zona, quienes se reunieron para recibir oficialmente los Puficanes y conocer más sobre su uso.

“Con esta iniciativa no solo buscamos mejorar los espacios públicos, sino también transmitir la idea de que lo que muchos consideran basura, en realidad es materia prima esperando ser utilizada. Podemos darle valor a aquello que hoy creemos que no lo tiene”, señaló José Franco.

Para los vecinos de la urbanización de Pachacamac Primera y Segunda etapa, es muy importante recibir los tachos brindados por Circular y WUF para su comunidad, porque de esa manera se fomentarán los valores y principios sobre el buen uso de los parques.

Por su parte, Charito Córdoba Calle, presidenta de la Asociación de la Urbanización Pachacamac Primera y Segunda Etapa, comentó:

“Queremos que nuestras mascotas puedan disfrutar de estos espacios de forma segura y libre, pero que sus dueños también sean responsables, recogiendo sus excrementos y depositándolos en los tachos instalados. Esto ayudará a mantener el parque limpio y hermoso, incentivando a que más vecinos lo visiten y lo compartan con sus mascotas”, recalcó Charito.

Con iniciativas como estas, WUF, Circular y la comunidad de Pachacamac demuestran que la colaboración y la responsabilidad compartida pueden transformar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las mascotas y las personas que conviven con ellas.

