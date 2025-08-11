El 24 de agosto, la Media Maratón de Lima será el escenario donde corredores no solo competirán por alcanzar la meta, sino también por generar un impacto positivo. WUF, una de las 8 ONGs que forman parte del Charity Program y la única que corre por los animales sin hogar, participa por segundo año consecutivo.
Te presentamos a cuatro runners solidarios que han decidido unir su pasión por el running con el compromiso de apoyar a la misión de WUF.
André Cossio Peralta: primera carrera, gran propósito
Abogado y profesor universitario, André comenzó a correr impulsado por su novia. “Compartimos actividades al aire libre como barras o calistenia”, explica André. Pero cuando supo que podía transformar esa rutina en algo con significado, no dudó: “Soy dog lover, y cuando supimos que podíamos correr por una buena causa y no simplemente por hobby, nos inscribimos sin pensarlo. Me emociona poder ayudar a WUF y a los perritos sin hogar”, menciona Cossio.
Para esta, su primera experiencia en una carrera, André se ha preparado corriendo al menos 10 kilómetros una vez por semana y complementando con otras rutinas físicas. Además, ha difundido la campaña en redes sociales y entre sus familiares para sumar apoyos.
Se inspira en historias como la de Camilo, un perro rescatado por WUF que lucha por salir adelante, y la de Rambo, un perrito anciano que su novia adoptó para darle amor en sus últimos años. “Historias así me conmueven y me impulsan a seguir. Quiero que más personas se unan para que más perritos puedan encontrar un hogar”, recalca André.
Finalmente, André invita a todos a apoyar esta causa: “Animo a todos a que decidan apoyar. Es importante contar con el apoyo de más personas para que instituciones como WUF puedan lograr sus objetivos y apoyar a todos los perritos. Hay mucho maltrato animal y tantos perritos abandonados que necesitan ayuda. Espero que más gente se una a esta causa y que logremos la meta para que más perritos puedan encontrar un hogar”, finaliza Cossio.
Betsy Quispe Calagua: correr con un propósito que trasciende
Betsy trabaja como senior sales executive, lleva una vida llena de movimiento y pasión. Fuera de la oficina, su tiempo se reparte entre correr, bailar marinera y su emprendimiento familiar BailAlbe.
Desde hace meses se prepara para su primera media maratón, pero para ella esta carrera es más que un logro deportivo: es un acto de amor hacia los animales. “Amo a los animales y siempre me conmueve ver a perritos sin hogar. Cuando descubrí que podía unir mi reto personal con una causa como la de WUF, no lo dudé. Pensé que si voy a correr 21 kilómetros, que sea para dejar una huella que vaya más allá de mi propia meta”, relata Betsy.
Su entrenamiento ha sido un camino de disciplina y constancia: empezó en enero con distancias cortas y fue aumentando hasta llegar a 21K, combinando sus carreras con sus ensayos de marinera y otras actividades.
La inspiración más grande para Betsy es Kira, su perrita adoptada hace cinco años. “Llegó tímida y un poco enferma, pero con amor y cuidado se transformó en una perrita alegre y llena de energía. Hoy es parte de nuestra familia y un recordatorio constante de que la adopción cambia vidas, no solo la de los perritos, sino también la nuestra”, menciona Betsy.
Para quienes aún no han donado, Betsy tiene un mensaje: “No subestimen el impacto de su aporte. No es solo una donación, es comida, refugio, medicinas y la oportunidad para que un perrito encuentre una familia. Juntos podemos lograr que más colitas se muevan de felicidad y devolverles un poco de ese amor incondicional que nos brindan los animales”, finalizó Betsy Quispe.
Polo Daniel Silvera Calixto: kilómetros que transmiten un mensaje
Polo es contador de profesión lleva en su hogar el amor por los animales junto a su pareja, sus tres hijas y cuatro mascotas. Su historia como corredor solidario empezó hace años trotando con Millet, su perrita que lo acompañó en sus primeras salidas, pero ahora ya está retirada. Cuando no está corriendo, Polo va al gimnasio, juega fulbito o pasa sus fines de semana entre trekking, paseos con la familia y conciertos.
“Desde hace unos meses estoy animado a contribuir, a colaborar. Por eso no dudé cuando recibí esta iniciativa. Elegí a WUF porque empecé a trotar los primeros años con mi mascota Millet”, explica Polo.
Polo confiesa que, aunque antes estaba más relajado, ahora como runner WUF tiene una motivación renovada. “Estoy entrenando más fuerte, más concentrado y con muchas ganas de que llegue el día de la carrera”, asegura Silvera.
Para él, representar a WUF es mucho más que un título: “Es una satisfacción y un orgullo transmitir un mensaje. Las personas me asocian, se identifican con la causa y están pendientes del evento”, comenta Polo Silvera.
Aunque no puede adoptar más mascotas, Polo sabe que con su participación contribuye a la causa. “Mis mascotas viven felices, pero cuando veo historias de abandono y no poder hacer nada, desmotiva. Al apoyar a WUF siento que estoy haciendo algo”, menciona Polo.
Su llamado para quienes aún no donan es claro: “Que no lo vean como dinero perdido ni mal invertido. Es una donación con mucho valor. No recibirán una carta de agradecimiento, pero si vieran las fotos de la página entenderían por qué necesitamos su ayuda”, finaliza Silvera.
Christhian Pérez Surco: Huellas que llevan esperanza
Licenciado en Administración de Negocios Internacionales y Business Analyst, Christhian es un corredor apasionado y amante de los animales. Cuando no entrena para sus carreras, disfruta explorando nuevas rutas, haciendo música, dibujando y, por supuesto, compartiendo con su perrito Chiky.
Este año decidió unir su pasión por el running con su compromiso social, sumándose como runner solidario en el Charity Program, corriendo por WUF en su misión de proteger y dar hogar a perritos que lo necesitan.
“Siempre he creído que correr no solo es un reto personal, sino también una oportunidad para dejar huella en algo más grande que uno mismo. Al conocer la labor de WUF y ver el impacto real que tienen en la vida de tantos perritos, supe que esta carrera podía ser más que kilómetros: podía ser esperanza para ellos”, cuenta Christhian.
Su preparación ha sido constante y equilibrada, combinando entrenamientos de resistencia y fuerza, cuidando su alimentación y descanso. Christhian creció en una familia rodeada de perros, la mayoría adoptados, lo que forjó su amor por los animales. Una historia que lo inspira especialmente es la de Menta, una perrita rescatada por WUF tras años en las calles, y que ahora vive feliz en un hogar con el actor Andrés Wiese. “Historias como la suya son el recordatorio perfecto de que cada aporte y cada acción cuentan”, comenta Pérez.
Su llamado para quienes aún no han donado es claro: “Nunca subestimen el poder de su ayuda, por pequeña que parezca. Cada sol se transforma en comida, medicinas y oportunidades para estos perritos. Donar es más que un acto solidario, es un gesto que cambia vidas. Y si pueden, acompáñenos el día de la carrera porque juntos corremos más lejos”, agrega Christhian.
Estos cuatro runners, cada uno con su historia y motivación, nos recuerdan que correr puede ser mucho más que un deporte: es una forma de ayudar y dar esperanza. Este 24 de agosto, con cada kilómetro que recorran, estarán llevando un mensaje de amor y compromiso hacia los perritos que más lo necesitan. Tú también puedes ser parte de esta causa apoyando a WUF y sumándote a esta carrera solidaria.