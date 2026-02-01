WUF: El hogar que Maylo siempre soñó

Adoptar a un perro adulto de un albergue es un acto que va más allá de sumar una mascota al hogar. Especialistas en bienestar animal coinciden en que la adopción responsable no solo reduce el abandono, sino que permite que los perros mayores, muchas veces invisibilizados frente a los cachorros, puedan vivir sus años con estabilidad, cuidado y afecto. Es brindar una segunda oportunidad. Una oportunidad de cariño, de tranquilidad, de compañía sincera.

En noviembre de 2025, esa oportunidad llegó para Maylo.

La historia de Maylo: de servir a esperar

Maylo tiene siete años y durante gran parte de su vida fue parte de la Policía. Fue entrenado para obedecer, cuidar y acompañar. Sin embargo, por circunstancias del destino, terminó en un albergue, donde permaneció un año esperando ser elegido.

Tranquilo, sano y de energía baja, Maylo no era el típico cachorro inquieto que suele captar rápidamente la atención. Era, más bien, un perro noble y maduro, listo para ofrecer compañía serena y leal. Y fue precisamente esa historia la que tocó el corazón de Erick Cortelezzi.

El primer encuentro

Erick conoció a WUF mientras buscaba opciones de adopción en internet. “Conocí a WUF a través de la web haciendo una búsqueda para poder adoptar y me pareció bonita la propuesta de cómo daban las historias de cada perrito que está en adopción”, expresa Erick, adoptante de Maylo.

Esa manera de presentar a cada perro, con su historia y personalidad, fue clave para que decidiera avanzar en el proceso. La experiencia, asegura, fue sencilla y transparente. “La adopción fue bastante rápida, pudimos concertar la cita para conocer a Maylo en el albergue y el proceso fue muy claro”, afirma Cortelezzi.

Desde el inicio hubo algo que lo marcó profundamente. “Me llamó la atención que tenía un año en el albergue y que nadie lo había adoptado. Cuando lo conocí, fue muy lindo, todo me gustó. Fuimos con la familia a conocerlo, es muy tranquilo, cariñoso y se ha adaptado muy rápido a nosotros”, relata.

Detrás de cada adopción hay una historia de espera, esperanza y nuevo comienzo.

Un compañero que no se despega

La adaptación fue natural. Desde el primer día, Maylo encontró su lugar en casa y asumió su nuevo rol con una entrega absoluta.

“Desde que Maylo ha llegado a la casa, nos acompaña a todo lado, es un compañero, nunca nos deja solos. Cuando llego del trabajo es el primero en salir a recibirme, está conmigo en todo momento, en la sala y en la oficina. Es un muy buen compañero”, expresa Erick.

Esa presencia constante ha fortalecido el vínculo familiar y ha convertido la rutina diaria en una experiencia compartida.

Las lecciones del amor incondicional

Más allá de la compañía, la adopción trajo aprendizajes. “Lo que me ha enseñado Maylo desde que lo adopté es el cariño que un perrito puede dar. Quizás es el perro más cariñoso que he tenido, es muy afectuoso, busca siempre estar a mi lado, es juguetón, es como si tuviera un cachorro de 35 kilos a mi lado”, comenta entre sonrisas.

Para la familia Cortelezzi, Maylo no es solo una mascota, sino un miembro más del hogar. “Maylo significa en nuestras vidas mucho, es parte de la familia, hay responsabilidades que todos compartimos. Maylo es uno más… es parte de la familia Cortelezzi”, afirma.

Adoptar es transformar una vida

Erick también reflexiona sobre la importancia de optar por la adopción. “El mensaje que le puedo dar a las personas es que adoptemos a los perros en los refugios. Lamentablemente, cuando se compra una mascota, esto se vuelve un negocio y no velan por la salud y bienestar de los cachorros, y solo es un intercambio monetario. Cuando tú adoptas un perro, le estás dando una buena calidad de vida, llevando un nuevo compañero a la casa y tratando que los años que tienen se vuelvan los más lindos”, expresa.

La adopción de Maylo fue posible gracias al trabajo de WUF y al respaldo de Subaru, aliado que acompaña cada adopción con un Kit de Adopción. Maylo llegó a su nuevo hogar con este kit de bienvenida, símbolo de una nueva etapa llena de cuidado y compromiso. Todos los perritos adoptados a través de WUF reciben este acompañamiento, reforzando la importancia de empezar esta historia con las herramientas necesarias.

Maylo con su kit de bienvenida, inicia una nueva etapa marcada por el cuidado y la esperanza.

Un nuevo comienzo puede estar a un clic de distancia

Historias como la de Maylo demuestran que siempre hay un perro esperando una oportunidad para volver a confiar y empezar de nuevo. Si estás pensando en sumar un compañero a tu vida, adoptar puede ser la decisión que transforme no solo su historia, sino también la tuya.

WUF conecta a perros y gatos en adopción con personas y familias dispuestas a brindarles un hogar. A través de su plataforma, puedes conocer sus historias y dar el paso hacia una adopción responsable.

Quienes estén interesados en adoptar pueden visitar www.wuf.pe/adoptawuf y descubrir a su nuevo compañero de cuatro patas.

Tal vez, como ocurrió con Maylo y la familia Cortelezzi, tu próximo mejor amigo esté esperando que lo elijas.