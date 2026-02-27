WUF: Lluvias, desesperación y una cadena de esperanza para los más afectados

Lluvias extraordinarias golpean Perú y azotan con fuerza a Arequipa

En las últimas semanas, intensas precipitaciones pluviales han dejado un panorama de devastación en numerosas regiones del Perú, con especial dureza en la región de Arequipa. Las lluvias han activado torrenteras y provocado huaicos que han inundado calles, arrastrado vehículos y causado daños severos en viviendas y servicios básicos. Las autoridades han declarado estado de emergencia en decenas de distritos para movilizar recursos de atención urgente, y el fenómeno climático está siendo vinculado al fortalecimiento del El Niño Costero, con proyecciones de más lluvias en marzo.

Estas lluvias han causado al menos seis fallecidos y miles de damnificados, destrucción de infraestructura y el desbordamiento de torrenteras urbanas que han puesto en riesgo a familias enteras. Las cifras de afectados continúan en aumento mientras equipos de emergencia trabajan sin descanso.

Arequipa: viviendas, centros educativos y albergues afectados por el lodo y las inundaciones

Las torrenteras desbordadas han impactado no solo viviendas familiares, sino también albergues que cuidan animales rescatados, especialmente en sectores como Chiguata, donde uno de estos refugios lucha por sobrevivir al barro, al frío y a condiciones precarias tras las lluvias. En este albergue hay perros ancianos o en recuperación, que ahora enfrentan nuevos riesgos por el clima extremo.

Además, más de 150 colegios y centros educativos han sufrido daños como filtraciones, patios inundados y aulas afectadas, lo que ha llevado a considerar la reevaluación del inicio del año escolar 2026.

Rescates heroicos: perros atrapados en torrenteras

Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios han protagonizado escenas conmovedoras al rescatar a varios perros atrapados en torrenteras frente al Paseo Central de Arequipa. Vecinos alertaron a los bomberos al escuchar sus aullidos desesperados, logrando ponerlos a salvo en medio del caos generado por las lluvias.

La situación no solo ha afectado a hogares humanos, sino también a mascotas y a animales en situación de calle, que ahora se encuentran solos, desamparados y vulnerables frente al frío, el lodo y la escasez de alimentos.

La iniciativa que está moviendo corazones

Ante este complejo panorama, rescatistas comprometidos con los animales han impulsado una campaña solidaria para apoyar a los animalitos afectados en Arequipa.

Hasta el momento, se ha logrado mapear más de 700 animales en albergues, sin contar aquellos que están bajo el cuidado de rescatistas independientes. La campaña busca establecer puntos de acopio, recolectar insumos esenciales y canalizar ayuda hacia los refugios que hoy enfrentan una situación crítica.

Esta iniciativa comenzó enfocándose en Arequipa y proyecta extender la ayuda hacia otras zonas golpeadas por las lluvias, como Máncora.

Puntos de acopio

A partir del 2 de marzo, gracias a la colaboración de SuperPet, se habilitarán puntos de acopio en distintas tiendas de Lima para recibir donaciones destinadas a los animales afectados.

Las donaciones podrán entregarse en las siguientes sedes:

La Molina – Av. Los Aromos 110

– Av. Los Aromos 110 Barranco – Av. San Martín 450 (Local Comercial 106-A y 106-B)

– Av. San Martín 450 (Local Comercial 106-A y 106-B) Santa Cruz – Av. Santa Cruz 647

– Av. Santa Cruz 647 Dos de Mayo – Av. Dos de Mayo 1119-1125

– Av. Dos de Mayo 1119-1125 Pezet – Av. General Juan Antonio Pezet 1453, Urb. Country Club El Golf

– Av. General Juan Antonio Pezet 1453, Urb. Country Club El Golf Aurora – Av. República de Panamá 5985, Miraflores

– Av. República de Panamá 5985, Miraflores Uccello – Jr. Paolo Uccello 194, San Borja

– Jr. Paolo Uccello 194, San Borja 28 de Julio – Av. 28 de Julio 1264, Miraflores

– Av. 28 de Julio 1264, Miraflores Jesús María – Av. Cuba 666

– Av. Cuba 666 San Luis II – Av. San Luis 2142

– Av. San Luis 2142 Magdalena – Jr. Castilla 826, Mz. 77 Lt. 10C, Urb. Fundo Orbea

Se estarán recibiendo:

Alimentos secos y húmedos para perros y gatos

Medicinas veterinarias y antiparasitarios

Mantas, cobijas y abrigo

Materiales de limpieza y desinfección

Cada bolsa de alimento, cada manta y cada medicina puede marcar la diferencia para quienes hoy lo han perdido todo.

Solidaridad que se mueve: ciudadanos y voluntarios se suman con donaciones para que la ayuda llegue a tiempo a quienes hoy más la necesitan. (Imagen generada por IA)

Se invita a empresas, organizaciones y ciudadanos a sumarse, ya sea compartiendo información, donando recursos o ayudando en la organización de más puntos de acopio en diferentes ciudades del país.

Un llamado a la solidaridad

La crisis causada por las lluvias en Arequipa no solo golpea a las familias humanas, sino también a los seres más vulnerables: los animales que dependen del cariño, protección y cuidados que muchos voluntarios les brindan cada día.

Desde WUF seguimos atentos a lo que ocurre en Arequipa y en cada zona afectada por las lluvias. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de apoyar, visibilizar y tender puentes de ayuda para las personas damnificadas y los animales que también están sufriendo las consecuencias de esta emergencia.

Creemos en el poder de la comunidad, en la solidaridad que se activa cuando más se necesita y en la responsabilidad compartida de no dejar a nadie atrás, ni humano ni animal. Continuaremos acompañando estas iniciativas, articulando esfuerzos y promoviendo acciones concretas para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.