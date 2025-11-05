La Pet Gala 2025 reunirá a la comunidad WUF en una noche benéfica para seguir ayudando a animales sin hogar. ¡Las entradas ya están disponibles!
La Pet Gala 2025 reunirá a la comunidad WUF en una noche benéfica para seguir ayudando a animales sin hogar. ¡Las entradas ya están disponibles!

Desde hace diez años, trabaja incansablemente por transformar la vida de los animales sin hogar en el Perú, conectando familias, promoviendo la adopción responsable y construyendo una comunidad que cree en la empatía y el amor incondicional.

A lo largo de esta década, más de 750 perros han recibido atención, alimento y una nueva oportunidad gracias a las distintas iniciativas de la organización.

Durante este tiempo, WUF ha desarrollado programas de adopción, campañas educativas y alianzas con empresas comprometidas, logrando inspirar a miles de personas a convertirse en agentes de cambio. Su propósito es claro: difundir la adopción responsable, generar conciencia sobre la tenencia animal y asegurar que cada Wuf encuentre un hogar donde pueda ser feliz.

Pet Gala 2025: arte, moda y solidaridad por una misma causa

Como parte de la celebración por su décimo aniversario, WUF presentará la , una velada benéfica en la que el arte, la moda y la solidaridad se unirán en una noche única.El evento se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., y tendrá como principal objetivo recaudar fondos para continuar ayudando a cientos de animales en situación de vulnerabilidad, además de promover la adopción de al menos 20 Wufs durante la campaña.

Más que una gala, será una experiencia que conecta a las personas con la causa animal desde un espacio diferente: una noche de celebración, empatía y esperanza.

Una experiencia para disfrutar y ayudar

El ingreso a la Pet Gala será mediante una .

Los asistentes disfrutarán de una experiencia diseñada para celebrar con propósito:

  • Comida y tragos ilimitados
  • Artista invitada en vivo
  • Photobooth temático Pet Gala
  • Presencia de cuatro Wufs en sus mejores trajes de gala
  • Un ambiente donde los asistentes podrán conocer a muchas personas que, como ellos, comparten el mismo amor por los animales
  • Show de magia con dinámicas interactivas

Cada entrada representa mucho más que el acceso a una velada: es un aporte directo que permitirá a WUF seguir financiando programas de rescate, alimentación, salud y adopción para más animales sin hogar.

Una década de compromiso y esperanza

La Pet Gala 2025 también será una oportunidad para mirar atrás y celebrar todo lo que se ha logrado en estos diez años.

Gracias al trabajo constante del equipo WUF, el apoyo de sus voluntarios y la colaboración de su comunidad, cientos de perros han encontrado un hogar lleno de amor, y miles de personas han descubierto el poder transformador de la adopción.

El evento busca inspirar a más personas a sumarse a esta causa, recordando que cada acción por pequeña que parezca puede marcar la diferencia en la vida de un animal.

¡Las entradas ya están disponibles y los cupos son limitados!

Haz click en el siguiente para comprar la tuya ahora y ser parte de la Pet Gala 2025.

