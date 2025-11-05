Desde hace diez años, WUF trabaja incansablemente por transformar la vida de los animales sin hogar en el Perú, conectando familias, promoviendo la adopción responsable y construyendo una comunidad que cree en la empatía y el amor incondicional.

A lo largo de esta década, más de 750 perros han recibido atención, alimento y una nueva oportunidad gracias a las distintas iniciativas de la organización.

Durante este tiempo, WUF ha desarrollado programas de adopción, campañas educativas y alianzas con empresas comprometidas, logrando inspirar a miles de personas a convertirse en agentes de cambio. Su propósito es claro: difundir la adopción responsable, generar conciencia sobre la tenencia animal y asegurar que cada Wuf encuentre un hogar donde pueda ser feliz.

Pet Gala 2025: arte, moda y solidaridad por una misma causa

Como parte de la celebración por su décimo aniversario, WUF presentará la Pet Gala 2025, una velada benéfica en la que el arte, la moda y la solidaridad se unirán en una noche única.El evento se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., y tendrá como principal objetivo recaudar fondos para continuar ayudando a cientos de animales en situación de vulnerabilidad, además de promover la adopción de al menos 20 Wufs durante la campaña.

Más que una gala, será una experiencia que conecta a las personas con la causa animal desde un espacio diferente: una noche de celebración, empatía y esperanza.

Una experiencia para disfrutar y ayudar

El ingreso a la Pet Gala será mediante una donación de S/150.

Los asistentes disfrutarán de una experiencia diseñada para celebrar con propósito:

Comida y tragos ilimitados

Artista invitada en vivo

Photobooth temático Pet Gala

Presencia de cuatro Wufs en sus mejores trajes de gala

Un ambiente donde los asistentes podrán conocer a muchas personas que, como ellos, comparten el mismo amor por los animales

Show de magia con dinámicas interactivas

Cada entrada representa mucho más que el acceso a una velada: es un aporte directo que permitirá a WUF seguir financiando programas de rescate, alimentación, salud y adopción para más animales sin hogar.

Una década de compromiso y esperanza

La Pet Gala 2025 también será una oportunidad para mirar atrás y celebrar todo lo que se ha logrado en estos diez años.

Gracias al trabajo constante del equipo WUF, el apoyo de sus voluntarios y la colaboración de su comunidad, cientos de perros han encontrado un hogar lleno de amor, y miles de personas han descubierto el poder transformador de la adopción.

El evento busca inspirar a más personas a sumarse a esta causa, recordando que cada acción por pequeña que parezca puede marcar la diferencia en la vida de un animal.

¡Las entradas ya están disponibles y los cupos son limitados!