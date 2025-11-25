La Pet Gala 2025 reunió a la comunidad comprometida con el bienestar animal en una noche donde el glamour, el arte y la solidaridad se unieron por una causa común: transformar la vida de miles de Wufs y Miaus. Gracias a la participación de asistentes, aliados y marcas colaboradoras, el evento logró cumplir los objetivos propuestos para esta edición.

Una celebración guiada por la empatía

Durante la noche, la conducción estuvo a cargo de Georgette Cárdenas, quien destacó la trayectoria de WUF en estos diez años de trabajo constante.

“Es un evento maravilloso. Me impresiona cómo una idea que empezó casi como una pregunta terminó convirtiéndose en toda una comunidad. Me voy con la sensación de que cualquier sueño puede ser posible cuando se trabaja con corazón”, señaló Georgette.

También resaltó la capacidad de la organización para innovar:

“Siempre están pensando en nuevos canales para contribuir. Vinculan el arte con la causa y trabajan con marcas realmente altruistas. Todo eso genera resultados reales, y se nota”, comentó Cárdenas.

Diez años que inspiran a seguir

Para Yoel Chlimper, cofundador de WUF, la respuesta del público fue motivo de profunda satisfacción.

“Es la confirmación de que la empatía por los animales está creciendo. Y eso solo puede significar cosas buenas”, afirmó Yoel.

Recordar el camino recorrido también marcó un punto especial durante la organización:

“Revisar fotos con el equipo y ver cómo una idea puede convertirse en un movimiento cuando estás rodeado de personas que comparten el mismo sueño… fue realmente emocionante”, recordó Yoel.

Agradecimiento a nuestros aliados que hicieron posible esta noche

La Pet Gala 2025 no habría sido posible sin el apoyo directo de las marcas que se sumaron con compromiso y confianza en nuestro trabajo. Queremos agradecer de manera especial a Primax, Dentitoy, cuyo respaldo fue determinante para llevar adelante la producción del evento y permitir que esta edición de la gala se hiciera realidad.

Agradecemos también a Queens Cupcake, Asianica, Patty Pastelería, Atrevia, Dumser, Hannah, Taino, Len, Huellas y Bigotes, DJ Bicho y Cookie Dogster quienes aportaron productos, servicios y recursos que enriquecieron la experiencia de todos los asistentes.

Un agradecimiento especial a LEN, quienes se encargaron de cubrir fotográficamente el evento y registrar los mejores momentos de la noche. Ingresa aquí para poder adquirir tu foto del evento.

Un cierre que impulsa el futuro

La Pet Gala 2025 reafirmó que la unión entre comunidad, voluntarios y aliados estratégicos puede generar cambios significativos. Gracias a todos los asistentes por ser parte de esta noche especial y por seguir creyendo en el impacto que juntos podemos lograr.