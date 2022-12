¿Aún no has intentado usar una herramienta tan simple como Excel para organizar tu estado financiero? Sí aún no lo haces, es momento de que empieces, pues herramientas como estas te ayudan a evitar pérdidas y destinar mayor ahorro al hogar.

Según el último informe del Banco de la Nación, para fines del 2023, el Perú se topará con una inflación entre el 1 al 3%. Lo que supone un alto peligro para la canasta básica familiar y el ahorro de los peruanos. Para Leyder Bocanegra, director del Área Académica de Finanzas de la Escuela de Postgrado de la UPC, esta situación nos obliga a tomar medidas que habíamos perdido, como la elaboración de un presupuesto familiar.

“El presupuesto familiar es la herramienta que nos permite realizar una estimación de los ingresos y gastos periódicos que se puede tener en la familia de manera periódica. Es decir, se puede realizar ya sea para una frecuencia semanal, mensual, trimestral, etc. Lo más común es que se haga proyecciones estimadas de ingresos y gastos mensuales”, señala Bocanegra.

El presupuesto familiar es de mucha utilidad para tener claridad sobre lo que se nos viene a futuro en cuanto ingresos y gastos. Además, esta administración nos permitirá cuidar de manera responsable nuestro dinero y que los gastos vayan acorde al nivel de ingresos. Sigue estos consejos que te ayudarán con la administración:

Identifica los ingresos. Debemos identificar cuáles son los ingresos y sueldos de todos los miembros de la familia que son dependientes, es decir, si son empleados en alguna empresa privada o institución pública. En el caso de personas que trabajan de manera independiente deberán estimar el ingreso promedio que genera regularmente para tomarlo como referencia en su proyección. Los ingresos extras que se tienen de forma regular, por ejemplo,ingresos por alquilar alguna propiedad u otro activo, deberán ser incluidos en esta lista.

Debemos identificar cuáles son los ingresos y sueldos de todos los miembros de la familia que son dependientes, es decir, si son empleados en alguna empresa privada o institución pública. En el caso de personas que trabajan de manera independiente deberán estimar el ingreso promedio que genera regularmente para tomarlo como referencia en su proyección. Los ingresos extras que se tienen de forma regular, por ejemplo,ingresos por alquilar alguna propiedad u otro activo, deberán ser incluidos en esta lista. Analiza los gastos. Debemos analizar los desembolsos que tendremos en el mes, como servicio de agua, luz, colegio, telefonía, internet, transporte y los que estimemos como consumo por ocio y diversión. Es importante apartar un monto del dinero familiar para eventualidades, al cual llamaremos fondo de emergencia.

Debemos analizar los desembolsos que tendremos en el mes, como servicio de agua, luz, colegio, telefonía, internet, transporte y los que estimemos como consumo por ocio y diversión. Es importante apartar un monto del dinero familiar para eventualidades, al cual llamaremos fondo de emergencia. Arma el presupuesto familiar. Tras identificar los ingresos y gastos, utiliza una herramienta como Excel para armar un presupuesto, y de esta manera estaremos en capacidad de identificar nuestro saldo, así como estimar el monto que se puede destinar al ahorro o la inversión.

“La importancia de hacer seguimiento al presupuesto radica en que nos permite tener un control de los gastos en los que incurrimos e identificar aquellos que no son tan necesarios para evitar contraer problemas financieros en el corto plazo”, comenta Leyder Bocanegra.