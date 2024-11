Imagina llegar a casa después de un día agotador y encontrar una mesa repleta de piezas de colores listas para ensamblarse. A medida que unes cada bloque, las preocupaciones se desvanecen, el tiempo pasa casi sin darte cuenta, y una sensación de calma te invade. Esta escena, que podría parecer una actividad de la infancia, es la experiencia de Aldrin Aguilar, administrador y asesor financiero peruano de 55 años, que es también coleccionista y constructor con piezas de LEGO.

Para Aguilar, construir con bloques no solo es un hobby, sino un método para manejar el estrés, despertar la creatividad y fortalecer su desarrollo personal. Estudios recientes respaldan esta experiencia, sugiriendo que el juego manual es una herramienta poderosa de bienestar en adultos y ayuda a fomentar habilidades esenciales para la vida.

Actualmente, Aldrin Aguilar es embajador de soy el embajador de LUG (Lego User Group) Perú. (Foto: Richard Hirano)

Beneficios para la salud mental

La construcción con bloques se ha revelado como una forma de mindfulness, ayudando a quienes la practican a concentrarse en el momento presente y liberar tensión. En su vida profesional, Aguilar enfrentó altos niveles de estrés, especialmente durante la pandemia, cuando su trabajo se tornó especialmente incierto. “Durante ese tiempo, construir fue mi válvula de escape”, cuenta.

Esta práctica le permitió enfocar sus pensamientos, encontrar claridad y explorar nuevas soluciones en su vida diaria. De hecho, investigaciones como “The Benefits of Play for Adults” en el American Journal of Play respaldan el impacto positivo del juego en adultos, argumentando que actividades lúdicas como el armado de bloques pueden reducir el estrés y aumentar la resiliencia emocional.

La salud mental también se beneficia al experimentar una sensación de logro, algo que surge cuando se completa una construcción. Aguilar menciona que terminar un proyecto de construcción con bloques le proporciona un sentimiento de satisfacción y autoestima. Estudios psicológicos refuerzan que actividades manuales como estas pueden incrementar la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar, y generar en las personas un mayor sentido de control sobre sus emociones.

El sueño de Aldrin Aguilar (50) es construir una réplica de la ciudad a base de Legos. (Foto: Archivo personal Aldrin Aguilar)

Beneficios para la creatividad

El juego manual también ofrece un espacio único para la creatividad y la innovación. Aguilar recuerda que su afición por recrear edificios peruanos con LEGO comenzó en su infancia, cuando él y sus hermanos adaptaban piezas para construir escenarios únicos. Este tipo de juego estimula el pensamiento lateral, una habilidad que se desarrolla cuando buscamos soluciones innovadoras y superamos los bloqueos mentales. La investigación “Play and Its Role in the Mental Development of the Adult” publicada en Psychology Today detalla cómo el juego libre puede romper patrones mentales rígidos, ayudándonos a pensar fuera de los límites establecidos y a generar nuevas ideas.

Para Aguilar, esta libertad creativa que ofrecen los bloques de construcción ha sido una constante en su vida, adaptándola incluso en sus proyectos a gran escala. Hoy en día, continúa explorando su creatividad a través de proyectos como un diorama ferroviario modular, que sigue en construcción y le permite planificar cada detalle, desde el diseño hasta el montaje de cada pieza. Este proyecto le ayuda no solo a desarrollar su pensamiento espacial, sino también a mantener su mente activa, flexible y abierta a la innovación.

Beneficios cognitivos

Construir con bloques también tiene beneficios cognitivos significativos, ayudando a mejorar la memoria y las habilidades espaciales. Aguilar explica que planificar y ejecutar sus creaciones le exige recordar los pasos, visualizar estructuras en 3D y anticipar cómo se unirán las piezas para formar una construcción completa.

Estos procesos mentales ejercitan la memoria de trabajo y la coordinación espacial, habilidades que son esenciales para tareas diarias y profesionales. En el artículo “Adult Playfulness: An Integrative Review” publicado en el Journal of Positive Psychology, se menciona cómo los juegos de construcción ayudan a estimular la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas, haciendo del juego manual una actividad valiosa para el cerebro adulto.

Además, el juego manual contribuye a la motricidad fina. Manipular piezas pequeñas fortalece la coordinación y la destreza en los adultos, lo cual tiene beneficios a largo plazo. El juego con bloques, más allá de la simple diversión, permite a los adultos desafiar su mente y su cuerpo de una forma saludable y estimulante.

Actividades manuales y su impacto en el bienestar general

El impacto del juego manual con bloques no se detiene en los beneficios individuales; también fomenta la conexión social y las habilidades de colaboración. Aguilar es parte de LUG Perú, la primera comunidad oficial de LEGO en el país, donde ha encontrado amistades significativas y compartido su pasión por construir con otras personas.

“La libertad de crear con piezas permite expresar ideas y encontrar un lenguaje común”, afirma. Este tipo de actividades en grupo no solo brindan un sentido de pertenencia, sino que también ayudan a los adultos a conectar con otros de una manera auténtica y divertida. Según la psicología comunitaria, actividades colaborativas como estas fortalecen las relaciones y el sentido de comunidad, ayudando a reducir el aislamiento social, un problema común en la adultez.

Incluso en su entorno laboral, Aguilar ha utilizado los bloques para facilitar la comunicación y la resolución de problemas. En una ocasión, participó de un taller con piezas en equipo, y cada miembro usó los bloques para representar sus ideas y preocupaciones. “Al momento de plantear problemas y soluciones en un simple juguete, la gente se sentía libre para expresar sus ideas”, recuerda Aguilar. Este ejercicio ayudó a su equipo a mejorar la comunicación y a entenderse mejor, demostrando que el juego manual puede ser una herramienta valiosa para la colaboración y el fortalecimiento de las relaciones en contextos laborales.

La construcción con bloques va mucho más allá de ser una actividad recreativa; es una herramienta poderosa para el desarrollo personal de los adultos. Desde la reducción del estrés hasta el fortalecimiento de la creatividad, el juego manual ofrece numerosos beneficios que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Aguilar anima a los adultos a redescubrir el juego y a permitirse explorar su lado creativo: “Atrévete a construir, a explorar y a conectar con esa parte tuya que disfruta creando”. Al hacerlo, los adultos pueden recuperar ese placer de construir con bloques y redescubrir en el proceso una forma sencilla y profunda de crecimiento personal.

Si desea conocer de cerca el trabajo en construcción con bloques de Aldrin Aguilar, puede visitar el 9º Brick Fest Perú los días 16 y 17 de noviembre. Para más información visite la página de Facebook de LUG Perú.