Arrancamos un nuevo año, después de tener distintas festividades, donde no faltaron las reuniones con amigos, familiares, las vacaciones o simplemente entregarse a lo que nos gusta o parece más cómodo con la única razón de estar satisfecho y feliz. Sin embargo, esto no quiere decir que haya sido una temporada saludable para nuestro organismo, pues lo más probable es que hayan consumido mayor cantidad de harinas y comidas altas en azúcar, grasas trans y sodio, además de bebidas alcohólicas, es decir, todo lo que no está bien si queremos mantenernos en un estado de salud óptimo.

Por ello, debemos decidir poner una fecha de inicio a un sistema de alimentación y bebidas que nos ayude a que nuestro colon, por ejemplo, esté más limpio nuevamente, regresando a su horario habitual de evacuación con la comodidad respectiva. Asimismo, es preciso que volvamos a tener una micción adecuada, sin elevada concentración ni algún olor que no sea habitual.

En ese sentido, es fundamental que nuestro sueño también se encuentre dentro de lo acostumbrado. Al día, de 7 a 8 horas es un excelente número.

Regresar a nuestro horario de sueño habitual es fundamental para volver a la rutina y despertarnos con energía. / Anna Bizon

Por otro lado, también tenemos que esperar que nuestra capacidad gástrica se reduzca nuevamente, puesto que, durante los días de licencia alimentaria, lo más seguro es que esa capacidad haya crecido por la distensión de la musculatura lisa del mismo. Por ende, es normal que nuestro reflejo de saciedad aparece lentamente, provocando mayor apetito en el día a día.

El acondicionamiento físico al que habitualmente estábamos acostumbrados también podría haber cambiado, luego de una a dos semanas, por ejemplo. Por ello, podría costarnos más reiniciar nuestro plan de actividad física semanal, por lo que es común que nuestra frecuencia cardiáca suba de forma más acelerada al inicio de nuestra rutina 2024. También, podemos evidenciar que la respiración durante el ejercicio será más exigente para poder llevar una cantidad adecuada de oxígeno al cerebro, el cual también estuvo de vacaciones.

¿Cómo reacondicionar nuestro cuerpo y mente?