Día Mundial de la Risa: ¿Qué es la risoterapia y cómo beneficia a la salud?

La risa es un gesto, acompañado de muchas emociones felices que se produce ante un estímulo gracioso o lo que le produce felicidad a la persona. Como afirma Gabriel García Márquez, “no hay medicina que cure lo que cura la felicidad”. Esta puede hacernos pasar de un momento desagradable a un momento mucho más placentero. Por ello, en la actualidad, miles de expertos utilizan la técnica de la “risoterapia” para que pueda mejorar la calidad de vida de las personas y por el Día Mundial de la Risa, te contamos todo acerca de esta.

El estudio de “The role of laughter in traditional medicine and its relevance to the clinical setting: healing with ha!”, de Michael J. Balick, encontró que en un grupo de personas que veían videos de humor, las células NK, inmunoglobulinas, complemento, leucocitos e interferón, hormonas de la felicidad, permanecían elevadas a las 12 horas de verlo, por lo que se generó un enorme bienestar en ellos.

La risoterapia, una alternativa que nos hace más felices

Según el portal de medicina, CuidatePlus, la risoterapia es una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios mentales y emocionales a través la risa. Esta suele llevarse a cabo mediante actividades que tienen un grupo grande de personas y tiene como objetivo principal que los participantes salgan de estas sesiones sintiéndose más positivos, optimistas y mucho más satisfechos con sus vidas.

Asimismo, confirma que al reír se generan contracciones energéticas en el diafragma, acompañadas con sonidos repetitivos y una expresión facial determinada configurada por 50 músculos faciales.

La risoterapia centra su interés en 2 tipos de risa:

Risa espontánea: Es aquella que surge de forma natural como expresión genuina de las distintas emociones humanas, como por ejemplo aquella asociada a la alegría, la diversión o el humor.

Es aquella que se obtiene de manera voluntaria y sin motivo que la justifique.

Esto debido a que, la risa ensayada puede tornarse divertida al practicarla y hacer que la risa espontánea aparezca. Ambos tienen ventajas similares para la salud porque el cerebro no puede diferenciarlos. Durante la sesión de risoterapia, se realizan diferentes ejercicios, actividades y dinámicas a través de las cuales las personas son conducidas a experimentar la risa.

Beneficios de la risoterapia para la salud mental y física

Según la “American Psichological Association”, los beneficios de esta son:

1. Efectos físicos:

Reduce el dolor.

Disminuye la tensión muscular.

Las contracciones del diafragma estimulan a diferentes órganos.

2. Efectos cardiovasculares:

Previene neuropatía diabética y las complicaciones microvasculares de la diabetes.

Regula la expresión de genes involucrados en el ciclo celular.

Funciona en la rehabilitación cardiovascular produciendo menos arritmias y niveles de catecolaminas.

Mejora la función pulmonar de los fumadores.

3. Efectos inmunológicos:

Mejora el sistema inmunitario, aumentando citocinas antiinflamatorias, los linfocitos, las células NK y el complemento C3.

Disminuye los niveles de citocinas.

4. Efectos psicosociales:

Aumenta la segregación de las hormonas de la felicidad: endorfinas, dopamina, oxitocina y serotonina.

Disminuye los niveles de adrenalina y cortisol, reduciendo la sensación de peligro.

Facilita la exteriorización de emociones y sentimientos.

Mejora las relaciones interpersonales.

Mejora la autoestima.

Mejora la comunicación.

Funciona como medida de afrontamiento, permitiendo que se acepte mejor la realidad.

Disminuye la carga emocional y mejora la sensación de bienestar.

Disminuye el insomnio y las pesadillas.

¿Dónde acceder a estas terapias en Perú?

Bienestar del Diario El Comercio hizo una pequeña investigación acerca de los lugares que ofrecen risoterapia en Perú: