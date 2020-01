La sala de tu casa es el espacio social por excelencia. Aquí recibes amigos, pasas tiempo con la familia, te relajas, ves televisión, etc. No permitas que deje de ser un buen lugar de reunión y evita que te sucedan estas cinco cosas:

1. Disculparte todo el tiempo por el estado en el que se encuentra

Si cada vez que llega alguien a la casa tú te desvives en disculpas por el desorden, el pelo de tu mascota, la mesa que aún no se termina de pintar, deja de hacerlo. A tus visitantes les importará más verte a ti que fijarse en esos detalles en la sala. Siéntete bien y hazlos sentir igual.

2. Esconder todo lo que te sobra

Lo ideal es tener muebles con área de almacenaje para guardar todo aquello que no usas diariamente, pero aún necesitas. Sin embargo, si utilizas esto para guardar cachivaches, papeles y cosas que no requieres pero que te cuesta eliminar, está todo mal. Recuerda que es probable que tus ojos no vean lo que has escondido pero tu mente sabe que está ahí.

3. No limpiar en rincones difíciles

Puedes ufanarte de limpiar cada fin de semana, aspirar, trapear, barrer, lustrar pero… ¿realmente lo haces en esos rincones difíciles como por debajo del mueble, la luminaria del techo o las persianas? ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste por ahí? Estos lugares suelen ser evitados por el trabajo que lleva mover todo. Sin embargo, si esta suciedad se ha acumulado durante mucho tiempo puede crear un ambiente más sucio de lo que crees.

(Foto: Shutterstock)

4. No ubicar tus muebles según tu intención

Si lo que buscas es que tu sala sea un lugar en el que tus amigos o familiares se unan en una grata conversación, no hagas que tus muebles giren en torno al televisor.

5. Usar zapatos

Ya sabemos que usar zapatos en la casa es una rápida manera de llevar toda la suciedad de la calle a cada uno de nuestros espacios. La sala, al estar más cerca del ingreso a la casa es el ambiente que más suciedad lleva. Por ello, es recomendable que coloques algún elemento donde puedas dejar tus zapatos cuando ingreses. ¡Así mantendrás tu sala y el resto de tu casa más limpia!