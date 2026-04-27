Por Redacción EC

Magaly Medina se ha convertido en una de las figuras más queridas y polémicas de la farándula peruana, con años de trayectoria que le han permitido conducir diversos formatos televisivos. En cuanto a su vida personal, mantiene una relación estable con el notario Alfredo Zambrano, por lo que, pese a los diversos altibajos y polémicas en torno a su relación, ambos han permanecido juntos, afianzando un matrimonio que, según la propia conductora, se sustenta en vivir el presente más que en idealizar el futuro. En ese contexto, en las ultimas horas la popular conductora de televisión ha brindado una buena noticia a sus seguidores al revelar que, junto a su esposo, adquirieron una nueva casa producto de su gran esfuerzo que ha sido materializado en un sueño. En el video se pueden apreciar algunos ambientes del lujoso inmueble, lo que ha dejado sorprendidos a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.