Magaly Medina se ha convertido en una de las figuras más queridas y polémicas de la farándula peruana, con años de trayectoria que le han permitido conducir diversos formatos televisivos. En cuanto a su vida personal, mantiene una relación estable con el notario Alfredo Zambrano, por lo que, pese a los diversos altibajos y polémicas en torno a su relación, ambos han permanecido juntos, afianzando un matrimonio que, según la propia conductora, se sustenta en vivir el presente más que en idealizar el futuro. En ese contexto, en las ultimas horas la popular conductora de televisión ha brindado una buena noticia a sus seguidores al revelar que, junto a su esposo, adquirieron una nueva casa producto de su gran esfuerzo que ha sido materializado en un sueño. En el video se pueden apreciar algunos ambientes del lujoso inmueble, lo que ha dejado sorprendidos a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ES LA NUEVA CASA DE MAGALY MEDINA Y ALFREDO ZAMBRANO?

A través de sus redes sociales oficiales, Magaly Medina, visiblemente feliz y entusiasmada, contó a sus seguidores que logró cumplir uno de sus sueños: la adquisición de una nueva casa. De acuerdo con el video, se pueden apreciar amplios ambientes del hogar, como una cocina completamente equipada, en la que se observa una gran refrigeradora llena de insumos y un moderno mobiliario donde exhibe sus lujosas vajillas y copas. Eso no es todo, también se muestra rápidamente un área verde para el descanso tanto de la pareja como de sus adorables mascotas. A pesar de que la ‘Urraca’ optó por no mostrar más detalles de su exclusivo inmueble, ya que prefiere mantenerlos en privado, sí dejó en claro que tanto ella como su pareja, Alfredo Zambrano, adquirieron la vivienda: “¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos”, escribió en TikTok.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA CUESTIONÓ A SU EXABOGADO?

La molestia de Magaly Medina surge al confirmar que Iván Paredes, quien lideró su defensa en litigios críticos como el iniciado por Jefferson Farfán, ahora asesora a Yahaira Plasencia en una querella que exige cárcel y una fuerte suma de dinero. Según explicó, el vínculo entre ambos casos es evidente, ya que en el proceso anterior se abordaron temas relacionados con la cantante. “Fue mi abogado en muchísimos casos, sobre todo en el de Farfán, donde la raíz de la demanda eran las cosas que yo revelaba sobre su romance con Yahaira”, expresó.