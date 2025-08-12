“Ya no esperamos, actuamos”: el voluntariado y los escolares que ejercen ciudadanía y transforman Huancayo

En el Perú, cada vez más adolescentes se convierten en protagonistas del cambio social a través del voluntariado, asumiendo roles de liderazgo en temas como el cambio climático, la salud mental y la lucha contra la violencia y los estereotipos.

Desde UNICEF Perú, esta participación es vista como un ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Eduardo Pisfil, especialista en Educación, destaca que “los espacios de voluntariado y activismo permiten desarrollar habilidades para la vida, asumir roles protagónicos y formar liderazgos”, lo que fortalece el crecimiento personal y el compromiso social de los escolares con su contexto y comunidad.

Este espíritu transformador se vive con fuerza en regiones como Junín, especialmente en Huancayo, donde adolescentes comprometidos trabajan en acciones concretas que impactan en su entorno.

Pisfil resalta que “los adolescentes ya están actuando en el presente a través de iniciativas concretas” y que su participación “fortalece el tejido social y promueve propuestas para el bien común”.

Ubuntu Junín: Juventud que transforma desde el corazón del Perú

Bajo el lema “Juventud que transforma desde el corazón del Perú”, un grupo de adolescentes y jóvenes de esta red nacional de voluntariado trabaja activamente para apoyar a personas en situación vulnerable.

Guiados por valores como la empatía, responsabilidad y solidaridad, desarrollan iniciativas educativas, sociales y emocionales dirigidas principalmente a niños, adultos mayores y madres con escasos recursos. Como señala Nayara López, voluntaria de la organización: “Asumimos esa responsabilidad y entregamos nuestro granito de arena con Ubuntu”.

Ubuntu

Uno de los proyectos más destacados es Educando con sostenibilidad, liderado por Luis Ángel Porras Villa, coordinador general de Ubuntu Junín. Este programa brinda reforzamiento escolar y talleres psicológicos a niños de entre 3 y 16 años en comunidades alejadas que carecen de apoyo estatal. Para Luis, la educación es la herramienta fundamental para construir un futuro más justo y equitativo. Con apenas 25 años, su compromiso social refleja el espíritu transformador de esta iniciativa juvenil que impulsa un cambio colectivo desde las bases de la sociedad.

Transformando desde la acción

“Educando con sostenibilidad” no es solo un proyecto: es una red de cuidado, aprendizaje y transformación. Se brinda apoyo emocional y académico a niños en situación de pobreza, abandono o que enfrentan situaciones de violencia familiar. La entrega de los voluntarios es total. Como cuenta Nayara López, “Lo más hermoso es ver cómo otros jóvenes se van sumando. Esos pequeños gestos —un ‘gracias’, un abrazo de un niño— nos motivan a seguir”.

Además, Ubuntu realiza campañas ambientales, jornadas solidarias y espacios de formación que fortalecen el liderazgo juvenil. Para Luis Ángel, esta participación es una forma activa de ejercer ciudadanía: “El voluntariado es una forma clara de participar como ciudadanos. No todos quieren trabajar con niños, y eso está bien. Por eso, también promovemos campañas de reciclaje, concientización o producción sostenible”, señala.

Motivación que inspira

El impacto de Ubuntu no se mide solo en cifras, sino que también en los vínculos que se forman. El coordinador de Ubunt Junín compartió cómo la conexión con los niños fortalece el compromiso de los voluntarios: “Los jóvenes ya no asisten por obligación. Los niños se convierten en parte importante de sus vidas. Nos sentimos responsables de su progreso, y eso nos impulsa a seguir cada sábado”.

Muchos adolescentes dudan en participar por timidez o inseguridad, pero Nayara demuestra que atreverse marca la diferencia. “En Ubuntu aprendemos que ser joven no es una limitación, sino una oportunidad para cambiar el mundo desde lo que sabemos, sentimos y amamos hacer”, afirma con convicción.

Actualmente, el proyecto cuenta con una estructura sólida, con proyectos estables y una red de voluntarios activos en ciudades como Huancayo, Lima y Arequipa, ampliando sus áreas de acción y permitiendo que cada joven aporte desde sus intereses: educación, reciclaje, sostenibilidad, salud mental, entre otros.

LXT Change: Juventud andina que lidera con propósito

Hoy, LXT Change opera en Perú, Bolivia y recientemente Ecuador, promoviendo el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes para que asuman roles activos de liderazgo desde sus contextos locales.

Gabriela Pizarro, participante de este grupo de Corresponsales Escolares y cofundadora de iniciativas sociales, encarna con su proyecto el compromiso juvenil con el desarrollo comunitario y la cooperación transfronteriza. La ONG se basa en 3 pilares: LXT Podcast, con más de 8,000 reproducciones y una audiencia juvenil del 60%; LXT Oportunidades, un canal de WhatsApp que difunde becas y concursos a más de 300 estudiantes —“Queremos descentralizar el acceso a la información. No todos los chicos tienen ferias o flyers en sus colegios”, reflexiona Gabriela—; y LXT Bootcamp, donde más de 100 jóvenes recibieron capacitaciones en liderazgo y gestión de proyectos, creando 22 propuestas sociales.

Uno de los testimonios que refleja el impacto de LXT Change es el de Luna Avellaneda, una joven de 15 años del colegio Nuestra Señora del Rosario en Huancayo. Luna participó en una edición del taller realizada en su colegio y fue seleccionada para el LXT Bootcamp –de la visión a la acción-, donde potenció sus habilidades de liderazgo y descubrió su capacidad para transformar ideas en proyectos concretos.

“Nunca había estado en un programa así. Me encontré con chicas que, como yo, tenían el deseo de liderar, y aprendimos a creer en nuestras ideas. Al final del bootcamp nos sentíamos capaces de cambiar nuestro entorno”, cuenta emocionada.

(foto: LXT:CHANGE)

Gracias a esta experiencia, Luna y dos amigas diseñaron un proyecto social llamado Lidera +, enfocado en el liderazgo juvenil. Aunque no resultaron ganadoras, su motivación no decayó. “Eso no nos detuvo. Lo más valioso fue que ahora sí nos atrevemos a actuar”, afirma convencida, demostrando que el verdadero éxito de LXT Change está en inspirar a los jóvenes a dar el primer paso hacia el cambio.

Del mundo virtual al cambio real

El camino no ha sido fácil para Gabriela y su equipo: coordinar a distancia desde Bolivia, motivar a jóvenes y superar la falta de compromiso de algunos participantes los llevó a una gran lección: no se trata de la cantidad, sino de la calidad del impacto. Hoy, cada paso los acerca a su sueño de ver jóvenes líderes que se atrevan a cambiar su mundo.

Un mensaje para los que aún no se atreven

Cuando le preguntamos qué mensaje le daría a un joven que quiere ser líder pero no se anima, Gabriela y Luis responden con claridad:

“Rodéate de personas que crean en ti. Si tu entorno no te apoya, busca a quienes sí lo hagan. Cree en ti, aunque tengas miedo. Y sobre todo, involúcrate con el problema antes de buscar soluciones.”

Luna añade desde su experiencia personal:

“Yo también dudé en postular. Pensé que no era lo suficientemente buena. Pero ahora me doy cuenta de que sí soy capaz. Si alguien está dudando, le diría que se anime. Nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentes”.

LXT:CHANGE

Participar en voluntariados en el Perú no solo es un acto de generosidad, sino una experiencia profundamente transformadora que impulsa el crecimiento personal y colectivo. A través del voluntariado, escolares y jóvenes desarrollan habilidades como la empatía, el liderazgo y la colaboración, mientras amplían su red de contactos, construyen autoestima y aportan a causas que realmente lo necesitan .

En un país marcado por desigualdades persistentes, el voluntariado se convierte en un puente entre realidades dispares, conectando esfuerzos en educación, salud, medio ambiente y desarrollo comunitario. Al participar, no solo cambias la vida de otros: transformas tu entorno, fortaleces el tejido social y contribuyes a construir una nación más justa, inclusiva y solidaria.

…Porque así es el verdadero voluntariado: una forma silenciosa y poderosa de participación ciudadana.

Informe realizado por las corresponsales escolares Camila Luz Solano Velarde, Danika Tzumi Salcedo Gutiérrez, Gabriela Olinda Pizarro Arteaga, Luna Natalia Avellaneda Taipe y Sofía Nicole Ramos Muñoz, de la institución Nuestra Señora del Rosario. Bajo la mentoría de la periodista de El Comercio Pierina Denegri Davies.