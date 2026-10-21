Conoce la fecha, horario y canales para ver la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.
Conoce la fecha, horario y canales para ver la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.
Por Redacción EC

Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la gran final de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a Vasco da Gama y Montevideo City Torque, respectivamente.

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