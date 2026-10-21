Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la gran final de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a Vasco da Gama y Montevideo City Torque, respectivamente.

El duelo por un nuevo título internacional se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Los argentinos buscarán alzar una vez más un trofeo que ya conquistaron en 2004 y en 2005, primero bajo las órdenes de Jorge Benítez y luego de Alfio ‘Coco’ Basile.

A continuación, te compartimos todos los detalles para no perderte esta gran final de infarto.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: fecha de la final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Junios y Atlético Mineiro está pactada para jugarse el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Horario de la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

El horario del Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026 aún está por definirse.

En qué canal ver Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por final de la Copa Sudamericana 2026

El público tendrá múltiples opciones para no perderse el duelo entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. Las señales que tienen los derechos de transmisión son ESPN y DSports por TV paga, con sus respectivas opciones streaming, Disney Plus y DGO.