Manchester United vs. Huddersfield Town: se enfrentarán en Old Trafford este sábado (10:00 am. EN VIVO y ONLINE por DirecTV). Los Diablos Rojos ven de reojo al Liverpool, que está al acecho pues busca la segunda plaza de la Premier League.

Manchester United llega a Old Trafford tras haber recibido una herida de muerte en Wembley. Los Diablos Rojos cayeron por dos a cero ante el Tottenham y quedaron más relegados del líder Manchester City.

A palabras del propio entrenador del Manchester United, Mourinho entiende que la Premier League está perdida. El técnico portugués admite su derrota y enfoca esfuerzos en el segundo puesto.

"Tenemos que tratar de terminar en segundo lugar. Estamos en esta posición toda la temporada; fuimos primeros durante algunas semanas y luego siempre fuimos segundos. La pelea está abierta para el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto, pero está prácticamente cerrada para el primero", comentó en la rueda de prensa previo al cotejo de este sábado ante el Huddersfield Town.

El visitante, por su lado, naufraga en las posiciones de descenso. El Huddersfield Town, dirigido por el técnico estadounidense David Wagner, visitará Old Trafford con la difícil misión de sumar de sumar al menos un punto, cosa que no hace desde hace cuatro fechas de la Premier League.