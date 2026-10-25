Con la participación de los mejores talentos clasificados de todo el país, comienza el certamen decisivo de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026.
Con la participación de los mejores talentos clasificados de todo el país, comienza el certamen decisivo de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026.
Por Redacción EC

La etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026 (JEDPA) reunirá en Lima a más de 3.000 estudiantes clasificados, quienes competirán del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?