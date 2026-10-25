La etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026 (JEDPA) reunirá en Lima a más de 3.000 estudiantes clasificados, quienes competirán del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Las fases anteriores convocaron a millones de escolares peruanos, desde la instancia inicial hasta las competencias organizadas por las UGEL. Estas cifras reflejan el alcance nacional del certamen.

Además de promover el rendimiento deportivo, los JEDPA fortalecen la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional. La competencia fomenta valores como respeto, honestidad, compañerismo y juego limpio.

El campeonato también permitirá identificar representantes peruanos para los Juegos Sudamericanos Escolares, previstos para diciembre en Guayaquil, Ecuador. La delegación nacional buscará superar sus resultados anteriores.

La ceremonia inaugural será este 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós. Las delegaciones participantes se alojarán en la Villa Panamericana, ubicada en Villa El Salvador, durante el evento.

San Martín lidera la representación regional con más de 270 clasificados, seguida por Loreto, Arequipa e Ica. Las disciplinas incluyen futsal, fútbol, vóley, atletismo, judo y natación.

La edición 2026 incorporará por primera vez el vóley playa, cuya final reunirá más de 15 equipos. El público podrá ingresar gratuitamente presentando su documento de identidad.