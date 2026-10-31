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Resumen

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¿Cuánto debe dormir un runner para no lesionarse y qué técnicas usar para conciliar el sueño? (Foto: Tina Boyadjieva)
¿Cuánto debe dormir un runner para no lesionarse y qué técnicas usar para conciliar el sueño? (Foto: Tina Boyadjieva)
/ Tina Boyadjieva
Por Diego Ballón

Salir a correr, cumplir con los kilómetros programados y trabajar la fuerza son parte de la preparación de un runner. Sin embargo, hay otro componente que no debería quedar relegado: dormir bien. El descanso permite que el organismo asimile el esfuerzo físico y desarrolle los procesos de reparación necesarios para afrontar nuevas sesiones.

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