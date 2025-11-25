Ganadores de la experiencia en Cielo Rosso | #ExperienciasEC

Cielo Rosso, el restaurante que se viene consolidando como un destino gastronómico innovador en pleno San Isidro, ya tiene a los afortunados que disfrutarán de una experiencia exclusiva de alta cocina.

Bajo la supervisión del chef Erick Geldres, los seleccionados tendrán la oportunidad de vivir una velada íntima y sensorial, donde cada plato busca emocionar y sorprender.

Los ganadores de esta edición son:

Diego Martel

Enrique Alarcon

Luis Alberto Rivera

Si esta vez no resultaste ganador, no te preocupes: cada mes renovamos nuestra oferta de experiencias exclusivas para suscriptores. Podrías ser tú el próximo invitado a descubrir un universo de sabores, técnica y creatividad.

