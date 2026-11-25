Entre el 24 y 26 de noviembre se viene desarrollando Cade Ejecutivos 2026 en Cusco. La segunda jornada del evento estará dividida en dos grandes bloques llamados “Crecer desde las regiones” y “Crecer en el mundo global”.

Es así que la jornada iniciará a las 8:45 a.m. con la exposición de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), sobre la experiencia colombiana en descentralización y las posibilidades de extender el crecimiento económico a las distintas regiones de un país.

Posteriormente, los representantes de los principales gremios empresariales dialogarán en un panel relacionado a temas de inversión y crecimiento regional. Entre ellos figuran Gabriel Amaro, de AGAP; Felipe James, de la Sociedad Nacional de Industrias; y Gonzalo Quijandría, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

En la agenda también se abordará el papel de los sectores esenciales en el desarrollo regional, con la participación de representantes de ENGIE Energía Perú, IPAE y ALAFARPE, y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú.

Un punto aparte será el uso de recursos públicos para el impulso del desarrollo. En dicha exposición estará Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para el Perú, quien explicará sobre el aprovechamiento de los presupuestos y el canon.

Asimismo, los representantes de las cámaras de comercio de Huancayo, La Libertad, Loreto y Cusco debatirán respecto a las oportunidades de inversión en sus respectivas regiones.

El bloque regional tendrá un cierre con un panel integrado por los gobernadores electos de Ucayali, Ayacucho y Cusco. Ellos abordarán las expectativas y compromisos de sus regiones frente a la inversión empresarial.

Durante la tarde, el encuentro se enfocará en las oportunidades que ofrece el nuevo escenario económico internacional. Para las 3:00 p.m. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), expondrá sobre las perspectivas del país en el nuevo orden global, con énfasis en comercio internacional, minerales críticos, alimentos, energía y cadenas globales.

Tras la presentación de Velarde, se desarrollará un conversatorio con inversionistas internacionales, donde participarán Raúl Jacob, de Southern Copper Corporation; Felipe Molina, de Grupo Hame; y Ernesto Revilla, de Citigroup. La conversación tratará sobre las condiciones necesarias para el impulso de nuevas inversiones en el Perú y sus regiones.

El turismo también forma parte de la agenda de Cade Ejecutivos. Luis Padrón, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Canarias, compartirá experiencias internacionales de desarrollo turístico, junto con Ericka Sandy, de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, y Juan Stoessel, de Casa Andina.

También se realizará un panel sobre alianzas entre empresas, regiones y Estado, con representantes de Scotiabank, Hombro a Hombro y Novum Solar.

El cierre estará a cargo de Elmer Cuba, quien abordará la relación entre economía, productividad y confianza empresarial, de acuerdo con el programa del encuentro.