El último resultado de la inflación no pasó desapercibido. Y cómo no, si una subida de precios se siente en nuestros bolsillos. Las presiones sobre los combustibles, las dificultades en las cadenas de suministro y los posibles efectos de El Niño dan motivos para estar atentos.

El rol del BCRP será fundamental. En su próxima reunión (este jueves) deberá evaluar si ajusta la tasa de referencia o la mantiene. Esta influye en el costo del financiamiento en soles, incluidos los créditos hipotecarios, aunque el traslado no es inmediato . En sencillo: una tasa más alta tiende a encarecer el endeudamiento y moderar el gasto.

Será interesante entender el porqué y el cuándo de las decisiones del BCRP. El dilema está en distinguir una presión pasajera de otra que pueda instalarse en las expectativas y extenderse a otros precios. Actuar menos tiene costos, pero actuar de más puede enfriar innecesariamente la economía.

Además, la tasa de Fed está entre 3,75% y 4,00%, mientras la del BCRP está en 4,25%. Si la Fed elevara su rango 25 puntos básicos en diciembre, su límite superior igualaría nuestra tasa (siempre que esta no cambie antes). ¿Es un problema? No por sí solo, pero merece atención.

La tasa del BCRP suele ser más alta que la de la Fed para compensar el riesgo país de una economía emergente como la nuestra, y así atraer capitales. Cuando estas tasas se igualan o la tasa peruana es menor a la de EE.UU., se generan dinámicas que se deben vigilar. Un ejemplo: Si los inversionistas globales pueden obtener el mismo rendimiento de tasa de interés en dólares (un activo libre de riesgo en EE.UU.) que en soles peruanos, preferirán migrar a la economía estadounidense. Esta salida de dólares tiende a presionar el tipo de cambio al alza, lo que deprecia el sol peruano.

A diferencia de décadas pasadas, la economía peruana cuenta hoy con niveles de dolarización de créditos bastante menores, lo que reduce la vulnerabilidad del sistema financiero local ante movimientos cambiarios. Y, una de nuestras mayores fortalezas es la confianza que el BCRP ha construido con decisiones técnicas, autonomía y consistencia. Esa confianza no evita las turbulencias, pero ayuda a que no se conviertan en desconfianza sobre nuestra moneda y nuestro futuro. De hecho, le da al BCRP espacio para actuar y a nuestra macroeconomía, margen para surfear momentos difíciles. Las olas no serán pequeñas, pero contamos con una institución que sabe navegarlas.