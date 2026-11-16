icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el caso Nvidia. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el caso Nvidia. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por María Rosa Villalobos

“Director ejecutivo de Nvidia fue objeto de escrutinio tras admitir una relación sentimental con una presunta espía china”; “Las acciones de un gigante de los chips se desploman, sacudiendo al sector tecnológico”; “Jensen Huang se va. Su sucesora tiene la tarea más difícil del sector tecnológico”; “Nunca ha habido un escándalo como el caso de Jensen Huang”. Los titulares del jueves por la mañana en los portales de The New York Times y The Economist resumieron con precisión lo que Nvidia y el sector ‘tech’ vivieron la semana pasada.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?