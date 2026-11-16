“Director ejecutivo de Nvidia fue objeto de escrutinio tras admitir una relación sentimental con una presunta espía china”; “Las acciones de un gigante de los chips se desploman, sacudiendo al sector tecnológico”; “Jensen Huang se va. Su sucesora tiene la tarea más difícil del sector tecnológico”; “Nunca ha habido un escándalo como el caso de Jensen Huang”. Los titulares del jueves por la mañana en los portales de The New York Times y The Economist resumieron con precisión lo que Nvidia y el sector ‘tech’ vivieron la semana pasada.

En la mañana del jueves, las acciones caían 12,32% versus el día previo. Pero no solamente la caída registrada antes de la apertura del mercado alertaba que se vendrían días complicados. Desde el 6 de noviembre, el precio de las acciones de la ‘tech’ había caído alrededor de un 20%. De hecho, para el último jueves, la empresa valía probablemente US$500.000 millones menos que a finales de la semana pasada. Este escándalo, que incluye hasta dos relaciones extramaritales con trabajadoras de Nvidia, constituye una de las crisis corporativas más costosas de la historia.

Colette Kress, directora financiera de Nvidia desde 2013, tendrá que aprender rápido. Como sucesora interina de Huang, tiene una agenda de corto plazo urgente: tranquilizar a los inversores y financistas, generar confianza, manejar de la mejor manera la relación que sostiene la empresa con el gobierno de Donald Trump y, sobre todo, reforzar sus alianzas y relaciones con ‘stakeholders’ (sobre todo, proveedores) en aras de que este escándalo sea un hipo, y no una situación con consecuencias de largo plazo. No menor, reforzar las políticas internas para que las estructuras y sus jerarquías exijan orden para todos sus ejecutivos.

El largo plazo de la compañía sería problema de alguien más. Según Bloomberg, ya se busca activamente a un reemplazo permanente. La búsqueda incluye a personal interno, exejecutivos de Nvidia, ejecutivos de AMD y Apple.

¿Es este el inicio del ciclo de moderación para la IA y los chips? La respuesta recae en lo que estamos a punto de descubrir: cuánto pesaba realmente la influencia de Jensen Huang en el negocio, en el sector y en su relación con Washington. Y, cuánto del ‘hype’ de la IA estaba concentrado en un individuo con casaca de cuero, cuyas decisiones personales le quitaron valor –al menos por ahora– a una marca y un negocio boyantes.