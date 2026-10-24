icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Pérez Morales, General Manager International Sales & Operations de Interstate Batteries. (Foto: Interstate Batteries)
Luis Pérez Morales, General Manager International Sales & Operations de Interstate Batteries. (Foto: Interstate Batteries)
Por Christian Silva

La empresa estadounidense Interstate Batteries, dedicada a la venta de baterías vehiculares, para unidades pesadas, deportes motorizados, entre otros, anunció su ingreso al país desde setiembre, apuntando a vender 20.000 unidades en su primer año en el Perú.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?