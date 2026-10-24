La empresa estadounidense Interstate Batteries, dedicada a la venta de baterías vehiculares, para unidades pesadas, deportes motorizados, entre otros, anunció su ingreso al país desde setiembre, apuntando a vender 20.000 unidades en su primer año en el Perú.

Luis Pérez Morales, General Manager International Sales & Operations de Interstate Batteries, indica a Día1 que en los últimos tres años la compañía apuntó a llevar sus productos a mercados internacionales, apareciendo el Perú como una economía en crecimiento, al igual que su parque vehicular y con un perfil de consumidor que busca alternativas de calidad en cuanto a baterías vehiculares.

Ello, señala, coincidió con los planes del Grupo Euromotors, representantes de la empresa estadounidense en el Perú, de expandir sus unidades de negocio. El acuerdo de representación en nuestro país, agrega, es por tres años renovables de manera automática.

Planes

Como indica Pérez, los planes de negocio en el país son a cinco años. Precisa que van a priorizar la confianza con el distribuidor Euromotors y los puntos de venta, más allá de establecer metas comerciales.

“Vamos a ser competitivos porque en Perú hay empresas muy fuertes y establecidas por mucho tiempo en el campo de baterías”, expresa.

En los primeros seis meses en el país, el portafolio de productos de baterías estará concentrado en el negocio automotriz, de camiones y de flotas.

Añade que están dialogando con Euromotors para también introducir posteriormente baterías para motocicletas, carros de golf y baterías marinas.

Esto implica apuntar a todos los puntos de venta de baterías en la capital. Asimismo, la empresa espera entre tres y cinco años alcanzar un 10% de participación de mercado.

Una vez que la marca alcance las 100.000 unidades vendidas en el Perú, Pérez apunta que se evaluará el tiempo que les tomará ubicarse en el top 3 del mercado o llegar a alcanzar el liderazgo.

Por otro lado, dentro de los planes de expansión, el ejecutivo explica que se encuentran en proceso de ingresar a Surinam y cuentan ya con socios identificados para Chile y Uruguay. Para el 2028 y 2029 apuntan a ingresar al mercado argentino y al brasileño.

Después de ello, la compañía espera expandirse hacia Australia y luego entrar a Europa, sostiene.