La empresa de distribución de vehículos Astara apunta a tener un crecimiento de doble dígito este año en sus ventas en Perú. Justamente, el mercado automotriz nacional es importante para la compañía, dado que este país es, por segundo año consecutivo, la operación más grande de la compañía con presencia en 18 países, cuenta Jorge González, Chief Operating Officer (COO) de Astara Latam, a Día 1.

“Desde el año pasado, Perú es la operación más grande en términos de volumen, producción y rentabilidad para Astara”, detalla.

En ese sentido, hasta junio, la compañía registra 20.000 unidades vendidas y una facturación en torno a los US$450 millones en el país.

Hacia el cierre del 2026, Astara proyecta llegar a las 50.000 unidades vendidas a través de las distintas marcas que representa en el país. Esto significa un crecimiento en torno al 40%, indica González.

Con ello, se esperan ubicar entre los tres mejores distribuidores del mercado automotriz peruano, en términos de volumen, y concentrar el 17% de cuota de mercado.

En cuanto a facturación, esperan llegar a los US$800 millones este año.

Por otra parte, González indica que el mercado automotriz -incluyendo vehículos livianos y pesados- llegará a vender entre 270.000 y 275.000 unidades nuevas.

/ Nissan

Sin embargo, este nivel de ventas no se observaría para el año siguiente, considera, por el fenómeno de El Niño. En ese sentido, sostuvo que se podrían llegar a vender 200.000 unidades.

Justamente, González precisa que para ese año Astara no busca mantener el nivel de volumen de ventas, pero sí de cuota de mercado, que oscilaría entre 17% y 17,5% en el 2027.

Marcas

Justamente, un aspecto que resalta el ejecutivo es la presencia de Nissan dentro del portafolio de la compañía. Precisa que el relanzamiento de la marca japonesa se realizará en setiembre, aunque desde abril ya la habían incorporado a su operación.

Con la marca japonesa, que a julio se ubicó en la posición 22 de ventas, Astara espera ubicarla a futuro dentro del top 5.

Además de ello, González recuerda que Kia es su marca líder en volumen, seguido por Chery, que viene registrando el mayor crecimiento en Astara.

Como se recuerda, la marca surcoreana es la segunda más vendida en el mercado general de livianos. A su vez, la marca Chery es la décima en ventas.

Además, destaca que con Mitsubishi vienen trabajando en el segmento ‘pick up’, teniendo una sólida operación con diversas mineras, holdings y compañías de telecomunicaciones.

En el caso de vehículos pesados, el ejecutivo señala que con la marca Fuso vienen liderando en los segmentos de camiones de tres y cuatro toneladas.

Respecto a nuevos lanzamientos para el 2027, el ejecutivo menciona que realizarán presentaciones de vehículos híbridos o híbridos enchufables.

“Ahí es donde estamos enfocando nuestra estrategia de producto en las marcas que distribuimos”, dice y precisa que no van a descuidar los lanzamientos de vehículos a combustión.

Por otro lado, González comenta que se viene observando un mayor movimiento hacia las licitaciones de flotas y con diversas empresas privadas que empiezan a realizar cotizaciones de vehículos.

“Estamos viendo que el dinamismo de ventas de flotas está cogiendo un buen ritmo, está empezando a crecer. Hay licitaciones para patrulleros y de obras por impuestos que requieren vehículos livianos, medianos y pesados”, dijo el ejecutivo.