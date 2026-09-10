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Por Christian Silva

La empresa de distribución de vehículos Astara apunta a tener un crecimiento de doble dígito este año en sus ventas en Perú. Justamente, el mercado automotriz nacional es importante para la compañía, dado que este país es, por segundo año consecutivo, la operación más grande de la compañía con presencia en 18 países, cuenta Jorge González, Chief Operating Officer (COO) de Astara Latam, a Día 1.