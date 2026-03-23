Con 19 años de presencia ininterrumpida en el Perú, Chery Perú inicia el 2026 reafirmando su posición como una de las marcas automotrices chinas más sólidas, confiables y reconocidas del mercado peruano. En un contexto donde nuevas marcas de origen chino recién empiezan a ingresar y competir, Chery destaca por trayectoria comprobada, consistencia y un respaldo que ha sido validado por miles de conductores peruanos a lo largo de casi dos décadas.

Este enero, Chery fue premiada como la Mejor Marca Automotriz China en el Perú en los premios Best Car of the Year, un reconocimiento organizado por Best Car of the Year Perú, uno de los galardones más relevantes del sector automotriz local. Este premio tiene un valor especial porque es el público peruano quien vota y elige a las marcas más destacadas del año, reafirmando la preferencia y confianza obtenida por Chery de forma sostenida.

El desempeño de la marca también se respalda en evaluaciones internacionales. De acuerdo con análisis de J.D. Power, Chery ha destacado en indicadores de calidad inicial y satisfacción del cliente, demostrando su capacidad para cumplir con estándares globales en ingeniería, diseño y experiencia de usuario. Estos resultados refuerzan la solidez de su propuesta frente a un consumidor que hoy demanda mayor calidad, seguridad y respaldo postventa.

En el último año, Chery registró un crecimiento comercial de 54%, más del doble que el promedio del mercado, consolidando su liderazgo entre las marcas de origen chino y reforzando la solidez de su operación en el país.

A lo largo de sus 19 años en el Perú, Chery ha consolidado una operación robusta basada en una red de 23 puntos de venta a nivel nacional, junto a una infraestructura sólida de servicio postventa que brinda respaldo y atención especializada a miles de clientes en todo el territorio. La marca también fue pionera en ofrecer garantía de motor de por vida, un diferencial que marcó un antes y un después en la industria automotriz local y reflejó su confianza en la calidad de sus vehículos.

Asimismo, Chery cuenta con un portafolio amplio y versátil, que incluye SUVs, sedanes y modelos de tres filas, ofreciendo opciones modernas, equipadas y alineadas a las distintas necesidades de movilidad del consumidor peruano.

Además, Chery ha sido un actor clave en el desarrollo del segmento automotriz chino en el Perú, contribuyendo a elevar la percepción de calidad, competitividad y valor entre los consumidores a lo largo de casi dos décadas. Su crecimiento sostenido y su presencia estable han acompañado la evolución del mercado y han impulsado la consolidación del origen chino como una alternativa confiable para los peruanos.

“La trayectoria y el respaldo son factores clave para el consumidor peruano. En Chery llevamos 19 años construyendo esa confianza, ofreciendo vehículos con estándares globales y un servicio que acompaña al cliente en cada etapa”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Con una visión basada en calidad, tecnología e innovación, Chery continuará consolidando su presencia en el país y fortaleciendo su compromiso con el mercado peruano, reafirmándose como una de las marcas chinas más confiables, sólidas y reconocidas del Perú.

Chery fue premiada como la mejor marca automotriz China 2026.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En Perú, este 2026 Chery ya contará con esta tecnología híbrida con su modelo Tiggo 8 CSH.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Trujillo, Puno, Tarapoto, ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 5 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

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