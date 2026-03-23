Resumen

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Chery Perú consolida su presencia en el mercado automotriz nacional tras 19 años de trayectoria, en un contexto marcado por el ingreso de nuevas marcas de origen chino y una mayor competencia en el sector. (Foto: Chery)
Chery Perú consolida su presencia en el mercado automotriz nacional tras 19 años de trayectoria, en un contexto marcado por el ingreso de nuevas marcas de origen chino y una mayor competencia en el sector. (Foto: Chery)
Por Content LAB

Con 19 años de presencia ininterrumpida en el Perú, Chery Perú inicia el 2026 reafirmando su posición como una de las marcas automotrices chinas más sólidas, confiables y reconocidas del mercado peruano. En un contexto donde nuevas marcas de origen chino recién empiezan a ingresar y competir, Chery destaca por trayectoria comprobada, consistencia y un respaldo que ha sido validado por miles de conductores peruanos a lo largo de casi dos décadas.