00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jorge González, Chief Operating Officer en Latinoamérica de Astara, analiza Perú es clave (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
Jorge González, Chief Operating Officer en Latinoamérica de Astara, analiza Perú es clave (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
/ Jairo Rúa
Por Jorge González

Llegué al Perú hace 20 años y, desde entonces, he comprobado que la riqueza de este país está en su habilidad para cambiar, resistir y en su inagotable capacidad para generar sorpresas. He sido testigo de cómo todo ello ha logrado forjar una fuerza que empuja el crecimiento y la resiliencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.