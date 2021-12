Conforme a los criterios de Saber más

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, indicó que el país en los últimos 20 años ha avanzado económicamente bien, pero que en el aspecto social no ha tenido los avances requeridos.

“Hemos avanzado económicamente bien [en los últimos 20 años], pero socialmente no tan bien. Hemos avanzado, pero no a la velocidad requerida. Tenemos que acelerar ese avance y eso requiere una reforma tributaria que sea justa”, expresó durante su participación en la conferencia “Atrayendo Inversiones para el Crecimiento y Desarrollo”, realizado por la Cancillería peruana y la Americas Society/Council of the Americas.

Para el ministro, el primer objetivo fue el impulso de la reactivación económica. No obstante, otros aspectos como el impulso del crecimiento potencial y el cierre de las brechas económicas y sociales son también necesarios.

Inversión

Francke indicó que la inversión pública en el país alcanzará los S/36.000 millones este año, “un nivel que nunca hemos tenido”. Detalló que hasta noviembre, se alcanzaron los S/31.500 millones.

LEE TAMBIÉN: Ritmo de crecimiento de la economía peruana sigue desacelerándose

Explicó que el país tiene grandes proyectos mineros, como la mina Quellaveco -que iniciaría operaciones en el segundo trimestre de 2022- y la mina de Yanacocha Sulfuros. Además, detalló que el país también cuenta con distintos proyectos de infraestructura como el Puerto de Chancay o la ampliación del Muelle Norte del Puerto de Callao.

“A pesar de las controversias y dificultades que son reales respecto a los conflictos sociales [en proyectos mineros], hay un avance en la exploración minera. El precio del cobre está alto, los cambios necesarios en la transición energética mundial hacen prever que este precio alto se va a mantener varios años”, acotó.

Asimismo, Francke sostuvo que buscan continuar con el impulso de la cartera de proyectos de Asociación Público Privada (APP), agregando que esta iniciativa fue afectada por escándalos de corrupción. También, dijo, se están impulsando las mesas ejecutivas de diálogo directo entre sectores empresariales y el sector público.

Estabilidad macro

El ministro de Economía apuntó que la estabilidad macroeconómica del Perú es un punto fuerte en base al Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. No obstante, aseguró que esta situación no se replica en otros aspectos como el de infraestructura, capital humano, adopción de nuevas tecnologías y capacidad para innovar.

Francke añadió que la proyección de déficit fiscal para este 2021 se redujo de 4,7% a 3%, lo que significaría una disminución de 5,9% comparado con el 2020. “El déficit fiscal se está reduciendo bastante fuerte y con eso nuestro nivel de deuda pública no va a pasar del 37%, es uno de los más bajos de América Latina”, acotó.

Asimismo, sostuvo que la perspectiva de la deuda fiscal para este año (34,9%) estaría por debajo de la deuda de Chile (38,6%).

Respecto a los bonos soberanos del Perú en el mercado internacional, el titular del MEF señaló que actualmente el país paga una tasa de 2,6% anual en bonos a 10 años, añadiendo que “el Perú es considerado el [país con el] mejor riesgo de América Latina el día de hoy”.

“Lo resalto porque esta enorme distancia entre lo que sale en los periódicos y lo que piensa el mercado mundial me parece sorprendente. Uno puede decir que estamos a un nivel más bajo de América Latina, sino que 2,6% de tasa de interés es una tasa bastante baja”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

De acuerdo con el ministro de Salud, este grupo de edad recibirá la vacuna Pfizer, que ya se usa en adolescentes de 12 a 17 años.

TE PUEDE INTERESAR