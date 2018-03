Para que 125 de las principales compañías del mundo cumplan sus promesas de obtener energía exclusivamente a partir de fuentes renovables, deberán invertir US$94.000 millones.



Eso es suficiente para agregar 87 gigavatios de nueva energía eólica y solar en todo el mundo, comparable a la actual flota de energía del Reino Unido, según un informe del jueves de Bloomberg New Energy Finance.



Empresas de 20 países se han unido a la campaña RE100 desde que fuera lanzada en 2014, comprometiéndose a ser totalmente renovable. La mayoría ha establecido una meta para 2030 o antes. Muchos todavía no están allí, y su demanda puede estimular la construcción de nuevas granjas eólicas y solares en todo el mundo.

"Las demandas de energía limpia de estas corporaciones catalizarán miles de millones de dólares en inversiones en energía limpia", dijo Kyle Harrison, analista con sede en Nueva York de BNEF, durante una entrevista. "Las empresas pueden tener una influencia real en el diseño del mercado de la energía".



Visa Inc. y Daiwa House Industry Co. de Japón firmaron para el RE100 el miércoles. Se unen a los miembros existentes que incluyen al minorista de muebles Ikea, la cervecera Anheuser-Busch InBev SA, General Motors Co. y Johnson & Johnson. Bloomberg LP también es miembro de RE100.



La creciente necesidad de las corporaciones de energía limpia significa que habrá un mercado para la energía eólica y solar, incluso en los mercados con una demanda de electricidad lenta y en los países que están reduciendo subsidios. Ya han firmado más de 14 gigavatios de contratos de energía renovable desde 2015, incluido un récord de 5,4 gigavatios el año pasado, según BNEF.



No todos los miembros de RE100 cumplirán su compromiso con un 100% de energía limpia, según el informe. Muchas de las compañías han usado certificados o contratos de servicios públicos para ayudar a cumplir sus promesas.



Por su parte, Google de Alphabet Inc. acordó comprar más de 3 gigavatios de plantas de energía limpia a nivel mundial, por lo que es el mayor comprador corporativo de energía renovable.



"Para las empresas, no se trata solo de la percepción de ser sostenible", dijo Harrison. "Hay razones económicas reales para comprar renovables".

A continuación, revisa en la siguiente galería cuáles son los 15 principales compradores corporativos de energía renovable según los megawatts adquiridos.

Lea más noticias de Economía en...