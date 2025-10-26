Cuatro décadas de Macroconsult

Ese es el tiempo que ha pasado desde que conocí a Raúl Salazar y me uní al equipo de Macroconsult. Hoy, con genuino orgullo, sigo ligado a las distintas empresas que nacieron desde Macroconsult, que junto con Raúl fue fundada por Manolo Moreyra, Claudio Herzka, Alonso Polar y Drago Kisic. Por supuesto, extraño profundamente a los socios que ya partieron y hacia quienes desarrollé un gran respeto personal y profesional. En la actualidad, el equipo de socios que lidera Macroconsult ha crecido, gracias a la decisión de incorporar continuamente nuevo talento.

Desde los inicios de la empresa como firma especializada en el seguimiento de variables económicas claves, nos hemos diversificado progresivamente a otras especialidades juntamente con la mayor complejidad de la economía peruana durante estos 40 años.

Macroconsult tiene liderazgo en el análisis de políticas públicas y de competencia, así como un entendimiento claro del complejo conjunto de mercados de infraestructura e industrias sujetas a regulación económica. En banca de inversión, la experiencia de nuestros socios ha sido clave en las principales privatizaciones en el país, que han generado múltiples recursos fiscales. Hoy es cada vez más importante en procesos de adquisición relevantes en mercados claves de la economía peruana. Progresivamente, hemos incursionado en la administración de activos, tanto a través de fondos de inversión, bien sea como accionista o como financiador. Ello se complementa con una oferta de valor de administración independiente de fondos patrimoniales privados, con un crecimiento sostenido.

¿Qué es lo que más valoro de este largo período? Sin lugar a duda haber tenido el privilegio de aprender diaria y continuamente de mis socios, en especial de los fundadores, en la aplicación práctica de lo aprendido, en su preocupación genuina por la necesidad del crecimiento continuado del país y el rol de la política económica para la mejora en las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Además de una sólida ética y defensa de los principios democráticos que en estos 40 años de vida han visto varios intentos de quebrar la democracia como nuestra mejor forma de gobierno. También destaco la genuina preocupación por el interés público y la terca convicción de los fundadores en la necesidad de, cuando sea necesario, asumir una función pública, al menos temporalmente por los intereses del país, aun cuando en el corto plazo esas decisiones puedan generar costos para la empresa.

En este período hemos compartido proyectos también con muchos profesionales brillantes que han colaborado con nosotros en este tiempo, lo continúan haciendo y sería muy largo de enumerar. A todos ellos, en nombre de los socios de Grupo Macro, nuestro agradecimiento para seguir haciendo nuestro trabajo con exigencia teórica, independencia e integridad. Y espero que, en los próximos años, gracias a una elección sensata de nuestros gobernantes, podamos disfrutar de una mayor estabilidad política en el país en un contexto de alto crecimiento económico.