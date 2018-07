Cuenta básica: Qué es y cómo se diferencia de una cuenta sueldo

Las cuentas básicas son un tipo de cuenta de ahorro. Fueron creadas en el 2011 y cuentan con características y exigencias particulares, con el fin de contribuir con la inclusión financiera, según explica la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Para abrir una de estas cuentas, sólo es necesario presentar el DNI del titular. No se exige de un monto mínimo de apertura ni un saldo mínimo mensual. Así, la cuenta básica se diferencia de una cuenta sueldo o de otros tipos de cuentas de ahorro disponibles en el mercado financiero.

CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENTA BÁSICA

►Los depósitos y retiros diarios de un mismo titular en una misma empresa no pueden exceder los S/1.000.



►Es expresada en moneda nacional y el saldo consolidado de cuentas básicas de un mismo titular, en una misma empresa, no puede ser superior a S/2.000 en todo momento.



►Los depósitos y retiros mensuales acumulados de un mismo titular en una misma empresa no pueden exceder los cuatro mil soles S/4.000.



►La apertura de cuentas básicas y las operaciones mediante las cuales se incremente el saldo de dichas cuentas solo pueden ser realizadas en el territorio nacional.



►Son creadas bajo la denominación “cuenta básica” y deben permanecer bajo dicha denominación, cumpliendo los requisitos establecidos, durante su vigencia.



LA NORMA

La nueva normativa precisa que las cuentas básicas deben ser creadas como tales desde su origen y mantener esa denominación para que las entidades financieras puedan tener un control adecuado sobre los límites de depósitos y retiros que contienen estas cuentas.

Asimismo, señala establece la eliminación de la restricción vinculada al número de cuentas básicas en todo el sistema financiero

A su vez se precisan requisitos de identificación y verificación mínimos aplicables a la apertura de las cuentas básicas, considerando que esta puede realizarse de manera presencial o a través de canales digitales.