El Consorcio Camisea y Perú-Petro suscribieron acuerdos para estudiar durante 24 meses el potencial de hidrocarburos de dos nuevas áreas ubicadas en la provincia de La Convención en Cusco.

Se trata de dos Convenios de Evaluación Técnica (CET) correspondientes a las áreas denominadas CXVIII y CXIX, ubicadas en la provincia de La Convención y servirá para determinar si existen más recursos de gas natural que puedan ser aprovechados comercialmente.

Las dos áreas se encuentran en los distritos de Megantoni y Echarate, en la provincia de La Convención, y forman parte de la Cuenca Ucayali, una zona de interés geológico por su cercanía a importantes desarrollos gasíferos del país.

El programa de trabajo contempla el análisis de información geológica y geofísica disponible en el Banco de Datos de Petro-Perú. Estos estudios permitirán actualizar el conocimiento del subsuelo y reducir los riesgos e incertidumbre asociados a futuros proyectos de exploración y explotación.

Perú-Petro precisó que los convenios contemplan únicamente evaluaciones de gabinete y análisis de información existente. No incluye la ejecución de actividades dentro de las áreas evaluadas.

Cabe destacar que uno de los aspectos de los convenios es que el Consorcio Camisea tendrá el derecho de primera opción para negociar futuros Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, por totalidad o parte de las áreas, antes de que concluya el plazo de evaluación.

El acuerdo de estos acuerdos se produce en un contexto en el que Perú-Petro busca impulsar nuevas oportunidades de inversión en el sector hidrocarburos.