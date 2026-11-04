Estos estudios permitirán actualizar el conocimiento del subsuelo y reducir los riesgos e incertidumbre asociados a futuros proyectos de exploración y explotación. FOTO: MIGUEL BELLIDO / EL COMERCIO
Estos estudios permitirán actualizar el conocimiento del subsuelo y reducir los riesgos e incertidumbre asociados a futuros proyectos de exploración y explotación. FOTO: MIGUEL BELLIDO / EL COMERCIO
/ MIGUEL BELLIDO
Por Redacción EC

El Consorcio Camisea y Perú-Petro suscribieron acuerdos para estudiar durante 24 meses el potencial de hidrocarburos de dos nuevas áreas ubicadas en la provincia de La Convención en Cusco.

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