El Ministerio de Economía Finanzas (MEF) alista importantes cambios para atacar la evasión tributaria. Esto para revertir la caída de los ingresos del gobierno y conseguir la sostenibilidad fiscal, uno de los pilares con el que se buscará apuntalar el crecimiento de la economía, señaló el titular de la cartera, David Tuesta.



Al realizar un diagnóstico de la situación de la recaudación tributaria, que se ha reducido en cuatro puntos porcentuales en los últimos años, el titular del MEF dijo que hay un "festín" en el pago de impuestos debido a que han identificado que se realizan deducciones de cuarta categoría o de empresas por consumo de licor, compras de vehículos de lujo y otros gastos ajenos al funcionamiento de las empresas. Incluso, añadió, han descubierto deducciones por servicios de peluquerías.

Frente a ello, Tuesta mencionó que será crucial reducir la evasión tributaria para conseguir una sostenibilidad fiscal.



"La sostenibilidad fiscal no debe entenderse como un ajuste que implique aumento de impuestos, sino a un enfoque orientado a que la gente pague lo que tenga que pagar", declaró en entrevista con RPP.

La presión tributaria (ingresos como porcentaje del producto bruto interno) del Perú actualmente llega a un nivel 13% del PBI, una tasa por debajo del promedio de América Latina (23% del PBI) y de los países de la OCDE (34% del PBI).

MEJORAR LA RECAUDACIÓN

Tuesta dijo que el poco control de la evasión tributaria, al igual que el de elusión, son los principales factores que explican el bajo nivel de la recaudación tributaria.

Asimismo, señaló que la solución no es quejarse del cobro de impuestos ni evadirlos.

“Evadir impuestos no es [un tema] de derecha ni de izquierda [...] A mí también me molesta pagar impuestos y que otros no lo hagan, pero eso no significa que también los evadiré. Tenemos que cambiar esta situación", subrayó el titular del MEF.

Por último, mencionó que la Sunat ya viene trabajando frente a esta problemática y que anunciará pronto una estrategia para controlar la evasión y mejorar la cobranza.