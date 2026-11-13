El precio del dólar inició la jornada de este viernes con una cotización alrededor de S/3,395 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,404 del cierre anterior. La apreciación inicial del sol se produjo luego de que el Banco Central de Reserva (BCR) elevará su tasa de interés de referencia a 4,50%, en un contexto de fortalecimiento del dólar internacional y persistentes tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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“El incremento de 25 puntos básicos en la tasa de referencia del BCR amplía el diferencial de tasas de interés y brinda un mayor respaldo al sol frente al dólar. Sin embargo, la autoridad monetaria ha señalado que esta decisión no implica necesariamente un ciclo de alzas sucesivas, debido a que espera una moderación de la inflación conforme se disipen los choques de oferta”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,10%, respaldado por las expectativas de una política monetaria restrictiva de la Reserva Federal. Por su parte, el petróleo Brent subió 0,35%, hasta US$98,50 por barril, ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En contraste, el cobre retrocedió 0,43%, mientras el oro avanzó 0,45% y la plata registró una ligera ganancia de 0,01%.

En el ámbito local, el Perú registró un superávit comercial de US$3.948 millones en septiembre, acumulando US$34.488 millones entre enero y septiembre, frente a los US$22.894 millones del mismo periodo del año anterior.

Este resultado estuvo acompañado por un crecimiento de 11,2% interanual de las exportaciones durante septiembre, lo que contribuye al ingreso de divisas y brinda soporte al sol. Asimismo, durante la jornada están previstos vencimientos de depósitos del BCR por S/6.199.9 millones y del Tesoro Público por S/300 millones.

De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional, los precios del cobre y las tensiones geopolíticas seguirán siendo determinantes para el tipo de cambio.

Además, los inversionistas estarán atentos a las próximas señales de la Reserva Federal, en un escenario de persistentes presiones inflacionarias en Estados Unidos, mientras que en el Perú la reciente decisión del BCR y los riesgos asociados al Fenómeno El Niño continuarán influyendo en las expectativas del mercado.