De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional, los precios del cobre y las tensiones geopolíticas seguirán siendo determinantes para el tipo de cambio. Foto: EC.
De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional, los precios del cobre y las tensiones geopolíticas seguirán siendo determinantes para el tipo de cambio. Foto: EC.
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este viernes con una cotización alrededor de S/3,395 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,404 del cierre anterior. La apreciación inicial del sol se produjo luego de que el Banco Central de Reserva (BCR) elevará su tasa de interés de referencia a 4,50%, en un contexto de fortalecimiento del dólar internacional y persistentes tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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