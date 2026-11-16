El precio del dólar cerró este lunes en S/3,416 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,408 registrados en la apertura, con un avance de 0,23%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en una jornada marcada por su fortalecimiento internacional, la caída de los precios de los metales y una mayor cautela de los inversionistas ante las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

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“Los mercados asignan una probabilidad cercana al 95% a un incremento de 25 puntos básicos en las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre. Estas expectativas mantienen al dólar cerca de sus niveles más altos desde abril de 2025 y generan presión sobre las monedas emergentes, especialmente aquellas vinculadas a las exportaciones de materias primas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre retrocedió alrededor de 1%, mientras el oro cayó cerca de 0,6% y la plata disminuyó 3,6%, afectados por la fortaleza del dólar y las perspectivas de tasas de interés elevadas en Estados Unidos.

Por su parte, el petróleo Brent cotizó alrededor de US$95,84 por barril, en un contexto de mejores expectativas sobre el suministro energético a través del estrecho de Ormuz. Asimismo, las bolsas internacionales registraron pérdidas ante la cautela por los próximos resultados de Nvidia y las perspectivas del sector de inteligencia artificial.

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En el mercado local, el tipo de cambio mantuvo una tendencia alcista durante la sesión, pese a que los flujos corporativos asociados al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) pudieron generar una mayor oferta de dólares.

A ello se sumó la desaceleración de la economía peruana, luego de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportara un crecimiento del PBI de 2,43% interanual en septiembre, por debajo del 3,23% registrado en agosto, debido principalmente al menor desempeño de minería e hidrocarburos.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la atención estará centrada en la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, prevista para el miércoles 18 de noviembre, así como en las señales sobre la trayectoria de las tasas de interés estadounidenses.

La evolución de los precios del cobre, los resultados del sector tecnológico y los flujos de oferta y demanda de dólares en el mercado local también serán determinantes para el comportamiento del tipo de cambio frente al sol.