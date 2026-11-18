La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el sultán de Brunéi Darussalam, Su Majestad Hassanal Bolkiah, en la ciudad de Shenzhen, República Popular China.

Durante el encuentro, la mandataria expresó el interés del Perú en ampliar el intercambio comercial con Brunéi Darussalam, en el marco del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Asimismo, destacó la importancia de contar con el apoyo de Brunéi en la certificación halal de productos peruanos y de desarrollar acciones de cooperación en materia energética. La jefa de Estado también invitó a los fondos de inversión bruneanos a conocer la cartera de proyectos portuarios, energéticos y de gas natural del país, con el propósito de promover oportunidades de inversión.

Cabe destacar que Perú y Brunéi Darussalam establecieron relaciones diplomáticas en junio de 1990. En noviembre de 2024, el sultán Hassanal Bolkiah realizó una visita de Estado al Perú con motivo de su participación en APEC Perú 2024, lo cual constituyó su primera visita de Estado a un país de América Latina.

En aquella oportunidad, ambos países acordaron profundizar la relación bilateral en áreas como comercio, inversiones, energía —incluidos hidrocarburos y gas—, cambio climático, intercambios entre personas y cooperación judicial y parlamentaria.