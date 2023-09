La presentación del primer ministro Alberto Otárola en Perumin 36 dejó una buena impresión en el empresariado minero a pesar de su negativa a poner en agenda al proyecto cuprífero Tía María.

“Hay una actitud constructiva en el Gobierno. Porque siempre digo que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, y el presidente del Consejo de Ministros ha venido a comprometerse con la industria minera y eso hay que resaltarlo”, expresó Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en conversación con este Diario.

El empresario recordó que el primer ministro se comprometió a destrabar la tramitología en el congreso PDAC 2023, de Toronto, que se desarrolló en marzo pasado.

Esto es, hace seis meses, lapso en el cual Benavides asegura que se han comenzado a ver algunos resultados.

“Enhorabuena, porque no se puede ser candil de la calle, oscuridad de su casa. No se puede ir al PDAC a hacer un anuncio y no venir a decirlo también acá (a Perumin)”, dijo.

En ese sentido, el empresario felicitó el anuncio de la Ventanilla Única Digital para minería, porque “eso va a simplifica los trámites”, dijo.

Y también el destrabe de proyectos mineros, como los nueve anunciados por el primer ministro, entre los cuales se encuentran tres de Buenaventura: Yumpag, San Gabriel y Rio Seco.

“Estamos notando, especialmente, al nivel del MEF, una oficina muy dinámica de destrabe de proyectos. Yo felicito al ministro de Economía (Alex Contreras) por haber puesto esa oficina de destrabe (…) que el MEF haya asumido ese liderazgo me parece muy positivo”, dijo.

Benavides agregó que no es posible que el Perú crezca solamente 0,9% este año, cuando podría estar creciendo a 6% o 7% con la minería.

“Eso significa millones de puestos de trabajo, significa revertir la curva de incremento de la pobreza que estamos sufriendo ahora y, por lo tanto, significa aportar muchísimo más bienestar para toda la población”, expresó.