(Foto: Juan Ponce / Archivo)
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/ JUAN PONCE VALENZUELA
Por Redacción EC

La balanza comercial del Perú registró un superávit de US$30.793 millones entre enero y agosto de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El resultado superó en US$12.291 millones al obtenido en el mismo período de 2025.

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