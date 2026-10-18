La balanza comercial del Perú registró un superávit de US$30.793 millones entre enero y agosto de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El resultado superó en US$12.291 millones al obtenido en el mismo período de 2025.

Solo en agosto, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones fue positiva en US$4.714 millones, un saldo mayor en US$1.949 millones al registrado en igual mes del año anterior.

Con estos resultados, el superávit acumulado en los últimos doce meses a agosto alcanzó los US$47.723 millones, más del doble del registrado dos años antes.

Las exportaciones peruanas sumaron US$10.815 millones en agosto, un crecimiento de 36,9% frente al mismo mes de 2025. (Foto: Reuters) / IVAN ALVARADO

Exportaciones crecieron por mayores precios

Las exportaciones sumaron US$10.815 millones en agosto, lo que representó un incremento de 36,9% frente al mismo mes de 2025. Este avance respondió al aumento de 30,3% en el precio promedio de las ventas al exterior y de 5% en el volumen exportado.

Por tipo de producto, las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$8.633 millones en agosto, un crecimiento de 46,9% frente al mismo mes de 2025. Las no tradicionales sumaron US$2.149 millones, con un incremento de 7,2%.

Entre enero y agosto, las ventas totales al exterior ascendieron a US$77.400 millones, un aumento de 37,1% respecto del mismo período del año anterior. Las exportaciones tradicionales crecieron 48,5%, mientras que las no tradicionales avanzaron 3,1%.

Por su parte, las importaciones ascendieron a US$6.101 millones, un crecimiento de 18,8% respecto de agosto del año pasado. El incremento se explicó principalmente por las mayores compras de petróleo y derivados, así como por el aumento en los volúmenes importados de bienes de capital y de bienes de consumo duradero.